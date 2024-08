L'un des plus grands acteurs français de l'histoire nous a quitté le 18 août dernier, âgé de 88 ans. Il laissera, à coup sûr, un vide dans notre paysage cinématique mais aussi dans le monde de l'automobile tricolore où il avait apporté sa "petite" contribution.

Outre son iconisation aux volants des Citroën DS et Alfa Romeo Giulietta Spider dans les films "Le Samouraï" et "Plein Soleil" (respectivement), Alain Delon a également possédé des véhicules mythiques. Parmi eux, on peut citer la Mercedes-Benz 300 SL Roadster, mais un amoureux de voitures comme lui se lie bien souvent à Ferrari...

Un duo de rêve

Très proche de la marque au Cheval Cabré, Alain Delon est notamment devenu ami avec le patron du constructeur en F1 dans les années 1990 et 2000, Jean Todt. Lorsqu'il venait supporter un certain Alain Prost (quadruple champion du monde) lors des Grand Prix, l'acteur déclarait :

"Je suis venu encourager mon ami Alain, ce qui est bien normal car je suis ferrarista et Français"

Entrer, en quelque sorte, dans la famille de la marque chère au grand Enzo, cela passe aussi par posséder une, voire plusieurs, Ferrari dans sa vie. Ce fut le cas pour Alain Delon qui a acheté une Testarossa à la fin des années 80 mais aussi et surtout, une des 37 Ferrari 250 GT SWB California Spider en mai 1963.

Ce cabriolet, l'un des plus beaux du XXe siècle, a été utilisé par l'ancien acteur pour parcourir les routes américaines (en particulier celles de Los Angeles) en 1964. La voiture est de couleur bleu très foncé (presque noir sur ces photos), avec un intérieur simili noir.

Mais étonnamment, le français s'en sépare dès 1965 et la Spider est rachetée par Paul Bouvot (l'ancien patron du bureau de style de Peugeot) pour 30 000 francs (soit environ 4 573 €) seulement !

Ce prix, le propriétaire actuel aurait pu en rêver car en 2015, la maison Artcurial a pris tout le monde de cours, lors du Salon Rétromobile, lorsqu'elle a proposé cette même Ferrari aux enchères pour 9,5 à 12 millions d’euros. L'ancienne 250 GT SWB California Spider s'est finalement vendue pour 16 288 000 € alors qu'elle venait de passer plusieurs années immobile dans une grange. Espérons qu'elle soit aujourd'hui utilisée à bon escient pour honorer l'âme de celui qui a autrefois incarné "Tancrède" ou encore "Jef Costello"...

