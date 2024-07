Fondée en 2002, Artcurial est la première maison de ventes aux enchères en France, basée à Paris. En 2023, elle conforte sa place de premier plan sur le marché de l’art international. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux.

Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Marrakech, ainsi qu’une présence en Autriche et en Espagne.

Un lieu idyllique

Le 29 juin dernier, Artcurial Motorcars présentait Garden Party in Saint-Tropez, une

vente aux enchères exceptionnelle au prestigieux Golf Club de Saint-Tropez à Gassin.

Ce nouvel événement unique regroupait une fois encore les passionnés et collectionneurs du monde entier.

Dans le style Concours d’élégance, les cent automobiles dévoilées à la vente par Maître Anne-Claire Mandine, et le dynamique duo Matthieu Lamoure et Pierre Novikoff, ont suscité de nombreuses batailles d'enchères au sein de l'Orangeraie du Club House.

Garden Party - ©Loic Kernen

Des lots d'exception

Provenant d’une très importante collection française, le Golf Club de Saint-Tropez accueillait la totalité des modèles cabriolets Mercedes Benz SL, en commençant par la 300 SL Roadster de 1958 (est. 900 000 - 1 100 000€) et tous les modèles jusqu’à aujourd’hui, incluant les modèles AMG et Brabus (est. 320 000 - 380 000€) les plus rares et recherchés. La maison assure que la plupart de ces SL sont très peu kilométrées et sont toutes entretenues par le même concessionnaire.

L’événement mettait également en lumière une collection remarquable d’Alfa Romeo, incluant une Giulia TZ de 1965 et une Alfa Romeo 8C Competizione coupé de 2008, ainsi que des modèles plus récents comme une Alfa Romeo Giulia GTam. De plus, la vente proposait 18 Ferrari, allant des classiques telles qu’une Ferrari 330 GTC et une Ferrari 250 GTE, aux modèles modernes comme une SF90 Stradale et une 599 GTO. Parmi les trésors proposés, une Ferrari 550 Maranello ayant appartenu à Michael Schumacher, ainsi que des lots Automobilia liés à l’ancien champion de F1, ajoutaient une touche d’histoire à cette enchère.

La vente

Les 13 lots d'Automobilia mis à la vente ce samedi ont totalisés 46 513 €, avec un casque de Rubens Barrichello (Ferrari) adjugé à 8 922 €, frais inclus. Notons également la vente de la Ferrari 365GTB/4 Daytona de 1972 ayant appartenu au pilote F1 Giancarlo Gagliardi, adjugée 625 800 €, ainsi qu'une Alfa Romeo Giulia TZ de 1965 qui change de mains pour 667 520 €.

La Ferrari 550 Maranello de 1996, ayant roulé entre les mains de Michael Schumacher et présentée sans prix de réserve à la vente, s’est envolée à 226 480 €, frais inclus.

Le prochain rendez-vous de la maison s'inscrit le 26 octobre prochain, pour la vente Automobiles sur les Champs à Paris, en savoir plus.

Galerie: Artcurial Motorcars - Garden Party in Saint-Tropez ©Loic Kernen