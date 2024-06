Beaucoup de gens n'en croiront peut-être pas leurs yeux lorsqu'ils apprendront que quelqu'un a payé environ 300 000 €, en avril dernier, pour une Peugeot 205 de près de quarante ans. Il est vrai que l'un des modèles français les plus populaires de l'époque a connu un succès retentissant auprès des acheteurs, mais cela ne justifie pas à lui seul son prix élevé.

La version modèle appelée Turbo 16 reste l'un des modèles les plus rares et les plus performants du constructeur automobile tricolore. Dans les années 1980, Peugeot connaît de sérieux succès en rallye, puisque la Peugeot 205 remporte le championnat WRC en 1985 et 1986 avec les pilotes Timo Salonen et Juha Kankkunen au volant. Mais selon les règles de l'époque, la FIA obligeait les constructeurs à disposer d'une version routière de leur voiture de course dès la série WRC, et à en vendre au moins 200 exemplaires. C'est ainsi qu'est née la Peugeot 205 Turbo 16.

Une pièce rare

Avec une telle série limitée, il n'est pas étonnant qu'un collectionneur déterminé soit prêt à puiser profondément dans ses poches pour acquérir ne serait-ce qu'un exemplaire. La voiture vendue aux enchères en Angleterre est par ailleurs un exemplaire très bien conservé, elle n'a parcouru que 16 000 kilomètres et, bien entendu, son historique d'entretien est également disponible. Son premier propriétaire anglais, qui a acheté la Turbo 16 en France en 2021, était prudent, car malgré le faible kilométrage, il a également fait remplacer l'embrayage de la voiture lors de l'entretien obligatoire, puis a inspecté la petite Peugeot, de manière à ce qu'elle reçoive une plaque d'immatriculation britannique et puisse participer à la circulation routière.

Avant la vente aux enchères, les experts invités par la maison de ventes ont inspecté le Turbo 16 portant le numéro de série 176 et ont constaté que, outre la peinture d'origine d'usine, les éléments de l'habitacle et la sellerie en tissu correspondaient à l'état de production, au moment de la vente. À ce propos, la 205 T16 pouvait sortir de l'usine dans deux teintes différentes : 196 exemplaires ont été peints en gris Winchester, tandis que quatre autres ont été soufflés en blanc perle. Ces quelques exemplaires appartenaient au président de Peugeot de l'époque, Jean Boillot, et à trois icônes du sport automobile français : le pilote de F1 Didier Pironi, l'ingénieur Andrej de Cortanze et le directeur de l'équipe Peugeot Talbot Sport WRC (puis directeur de la Scuderia Ferrari F1 et de la FIA), Jean Todt.

Plus qu'une 205

Quant on regarde la Turbo 16, on reconnaît immédiatement la Peugeot 205, et il est peut-être difficile de croire que nous pouvons compter sur les doigts d'une main, les pièces qui correspondent aux versions quotidiennes de la populaire petite voiture. Les deux phares avant, les deux portes latérales et le pare-brise sont identiques, mais tout le reste a été remplacé, abandonné, changé ou modifié par les ingénieurs de Turbo 16. La voiture de course multiple championne du monde est devenue une Peugeot 205 adaptée à la route, même si elle n'a pas grand-chose à voir avec le modèle de course d'un point de vue technique, mais Peugeot a habilement utilisé son succès en rallye et a essayé de la populariser davantage avec le changement de nom.

Lorsque vous ouvrez le toit de la machine, vous avez la première surprise, car c'est là que se trouve la roue de secours. L'habitacle se termine derrière les sièges avant, le moteur s'est déplacé vers les ceux de l'arrière et est situé de manière transversale dans la voiture, le couple étant transmis aux quatre roues.

L'ensemble de la carrosserie est spécial, car l'avant ressemble à celui de toute voiture moderne dotée d'une carrosserie autoportante, tandis que l'arrière inclut la technologie de course. En effet, le moteur mais aussi les composants du châssis doivent être soigneusement inspectés après chaque course dans une voiture de rallye, et la partie arrière qui s'ouvre comme un aile offre aux mécaniciens le meilleur accès possible à la technologie et la mécanique du véhicule.

La plus chère ? Vous croyez ?

Le moteur de la Peugeot 205 Turbo 16 est un quatre cylindres de 1,8 litre qui développe 197 chevaux. De nos jours, on sous-estime peut-être la puissance d'à peine 200 chevaux, mais n'oublions pas que le poids de la Turbo 16 n'est que de 907 kg. Ainsi, la dynamique de conduite du T16 est électrisante, puisqu'elle atteint 100 km/h, depuis l'arrêt, en 6,6 secondes et que sa vitesse de pointe est de 220 km/h.

En 1985, lors de la première commercialisation de la 205 Turbo 16, la monnaie en France n'était pas l'euro mais évidemment le franc. Le prix de 290 000 francs de l'époque équivaut aujourd'hui à environ 44 210 €, ce qui démontre à quelle point la rareté de la voiture a fait exploser sa valeur de nos jours. Le prix d'achat exact n'est pas connu, car la plupart du temps, les acheteurs aiment gérer discrètement leur identité mais aussi la somme qu'ils ont payé.

Malgré son montant astronomique, ce n'est certainement pas la Peugeot 205 Turbo 16 la plus chère. L'un des quatre exemplaires blancs, le numéro de série 33, détient ce record. Cette voiture a d'abord été immatriculée au nom de Peugeot et aurait été utilisée comme voiture de tourisme par Jean Todt alors qu'il était à la tête de Peugeot Talbot Sport. Étant donné qu'elle était conduite par le patron, la puissance du moteur était décuplée, produisant 227 ch contre les 197 ch pour les autres voitures de route. La maison de ventes française Aguttes a vendu cet exemplaire, en mars 2021, pour 419 260 euros.