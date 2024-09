Lorsqu'une nouvelle Ferrari fait son apparition, ce n'est qu'une question de temps avant que les artistes d'Amalgam ne créent une réplique à petite échelle. Dites bonjour à la 12Cilindri à l'échelle 1:8, qui est tout aussi magnifique que son homologue grandeur nature. Et comme pour la vraie, il vous faudra dépenser beaucoup d'argent pour en posséder une.

Dans ce cas, le terme "argent" est relatif. Une vraie 12Cilindri coûte environ 400 000 euros, alors que celle-ci est proposée à partir de 16 000 euros. Bien sûr, vous ne pouvez pas conduire cette voiture n'importe où. Mais vous pouvez la garer sur votre bureau, dans la salle de jeux et la regarder pendant des heures. Il y a de pires façons de passer le temps.

Amalgam Collection

En parlant de temps, Amalgam affirme qu'il lui a fallu plus de 3 000 heures pour concevoir cette réplique de la 12Cilindri. L'entreprise utilise les dessins de Ferrari pour créer un modèle très spécifique qui est fidèle à la réalité. Ferrari travaille avec Amalgam pour réaliser tout cela, et une fois que les milliers de pièces individuelles sont créées, il faut plus de 300 heures à une équipe d'assembleurs pour construire chaque voiture.

Nous nous habituons à ce que les répliques d'Amalgam soient incroyablement détaillées, et celle-ci ne déçoit pas. Les proportions extérieures sont parfaites et la voiture porte la même teinte de peinture Rosso Imola que la vraie voiture. En ouvrant les portes, on découvre un intérieur en Blu Sterling avec de minuscules surpiqûres rouges contrastantes. Des écrans numériques affichent des informations. Il y a même de petits loquets de porte dans le montant de la portière.

Amalgam Collection

Une chose que nous ne voyons pas, c'est le moteur. Apparemment, ce modèle réduit garde le capot fermé, ce qui est dommage, car nous aurions aimé voir le V-12 immortalisé à l'échelle 1:8. Dans la vraie voiture, le moteur atmosphérique génère une puissance stupéfiante de 819 chevaux et tourne à plus de 9 000 tr/min.

Si vous n'êtes pas satisfait d'obtenir l'une des 398 répliques (199 hardtops, 199 Spiders) prévues par Amalgam, l'entreprise peut construire un exemplaire unique selon vos spécifications. Cela coûte un peu plus cher, 23 000 euros pour être exact, ce qui peut vous permettre de vous installer confortablement dans une nouvelle Honda Civic. Ou pour les simples mortels qui veulent désespérément un magnifique modèle réduit de Ferrari, Amalgam fabrique une 12Cilindri plus petite à l'échelle 1:18 pour 1 330 dollars (soit environ 1 200 euros).

"Pour les collectionneurs qui exigent un niveau de personnalisation encore plus élevé, Amalgam Collection propose des modèles sur mesure qui peuvent être adaptés aux spécifications exactes du propriétaire", a déclaré Sandy Copeman, fondateur d'Amalgam Collection. "Nous obtenons tous les détails techniques des spécifications choisies directement auprès de Ferrari, y compris les cartes d'échantillons de peinture et les échantillons de cuir appropriés. Ce service de personnalisation garantit que chaque modèle Ferrari 12Cilindri n'est pas une simple réplique, mais un reflet unique des goûts et du style personnels de son propriétaire."

Les voitures sont disponibles dès maintenant directement auprès d'Amalgam.