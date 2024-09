Les moteurs V12 sont une espèce en voie de disparition. Année après année, de nombreux constructeurs les ont abandonnés, à l'instar de BMW, qui a opté pour le downsizing, avec ou sans électrification. Toutefois, l'emblématique moteur fait de la résistance.

Après Maranello, où a été présentée il y a quelques mois la Ferrari 12Cilindri, dont le nom anticipe déjà l'âme du nouveau vaisseau amiral, est venue la nouvelle Aston Martin Vanquish, qui poursuit la noble lignée des moteurs V12.

Voici les derniers modèles - dans l'ordre chronologique - dotés de 12 cylindres en V.

Aston Martin DBS

Prête à faire ses adieux après des années d'une carrière honorable, l'Aston Martin DBS est toujours en activité grâce au moteur V12. Un 5,2 litres biturbo de 770 ch dédié à la version Ultimate, l'Aston la plus puissante jamais créée. Jusqu'à l'arrivée de la nouvelle Vanquish.

Cylindrée : 5 204 cc

Puissance : 770 ch

Couple : 900 Nm

0-100 km/h: 3,6 secondes

Vitesse de pointe : 340 km/h

Prix : à partir de 390 622 euros (Ultimate)

Aston Martin DBS Ultimate

Aston Martin Vanquish

Jamais une voiture aussi puissante n'a été créée à Gaydon. Ce sont 835 ch et 1 000 Nm de couple qui sont au service de la nouvelle Aston Martin Vanquish. Un nom historique pour le constructeur britannique, avec un V12 biturbo de 5,2 litres qui renonce à toute forme d'électrification. La boîte de vitesses est une automatique ZF à huit rapports et la motricité est bien sûr exclusivement une propulsion. Elle ne sera produite qu'à 1 000 exemplaires et son prix de départ est fixé à environ 400 000 euros.

Cylindrée : 5 200 cc

Puissance : 835 ch

Couple : 1 000 Nm

0-100 km/h: 3,3 secondes

Vitesse de pointe : 345 km/h

Prix : à partir de 400 000 euros

Aston Martin Vanquish 2024

Ferrari 12Cilindri

La dernière Ferrari 12Cilindri est l'héritière spirituelle de la dynastie des V12 de Maranello, dont elle conserve l'ADN intact. La puissance atteint désormais 830 ch avec un couple de 678 Nm, flanqué de la boîte de vitesses DCT à 8 rapports. Une véritable super voiture de sport qui ne succombe pas à la mode.

Cylindrée : 6 496 cm3

Puissance : 830 ch

Couple : 678 Nm

0-100 km/h : 2,9 secondes

Vitesse de pointe : 340 km/h

Prix : à partir de 435 000 euros

Ferrari 12Cilindri, la vidéo live

Ferrari 812 Competizione

Celle qui s'apprête à prendre sa retraite, remplacée par la 12Cilindri. La Ferrari 812 Competizione représente l'évolution de la Superfast, en apportant forme et performance au monde extérieur. Une version - comme l'indique le site officiel de Ferrari - "Dédiée à un petit groupe de passionnés et de connaisseurs du Cheval Cabré", elle monte le même moteur que la 12Cilindri.

Cylindrée : 6 496 cc

Puissance : 830 ch

Couple : 692 Nm

0-100 km/h : 2,9 secondes

Vitesse de pointe : 340 km/h

Prix : à partir de 499 000 euros

Ferrari 812 Competizione

Ferrari Purosangue

Le premier SUV du Cavallino ne pouvait se passer d'un lien avec l'histoire. La Ferrari Purosangue dispose donc du classique V12, dans une version moins extrême que ses sœurs, même si la puissance et le couple ne manquent pas. Ils sont respectivement de 725 et 716, transmis aux quatre roues.

Cylindrée : 6 496 cc

Puissance : 725 ch

Couple : 716 Nm

0-100 km/h : 3,3 secondes

Vitesse maximale : 310 km/h

Prix : à partir de 390 000 euros

Ferrari Purosangue

Gordon Murray T.33

Une voiture délicieusement ancrée dans le passé, totalement analogique et animée par un V12 de 3,9 litres à aspiration stricte de 615 ch, appelé à déplacer seulement 1 090 kg. La Gordon Murray T.33 est la voiture de sport "de tous les jours" selon la société fondée par l'ingénieur "père" de la McLaren F1. Elle est équipée d'une traction arrière et d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Produite à seulement 50 exemplaires, elle est vendue au prix de 1 644 700 euros. Et si vous le souhaitez, elle est également disponible en version spider.

Cylindrée : 3 994 cc

Puissance : 615 ch

Couple : 467 Nm

0-100 km/h: n.d.

Vitesse de pointe : n.d.

Prix : à partir de 1 644 700 euros

Gordon Murray T.33

Gordon Murray T.50

"Le plus gros moteur V12 jamais créé. Le plus léger, le plus haut régime, la plus grande puissance spécifique." Gordon Murray Automotive - la société britannique fondée par le "papa" de la McLaren F1 - ne mâche pas ses mots pour décrire la T.50, une supercar qui fait de la légèreté (986 kg seulement) et du V12 ses marques de fabrique. Un gros moteur, développé par Cosworth, avec la plus petite cylindrée du groupe : 4 litres seulement. Et capable d'hurler jusqu'à 12 100 tours.

Cylindrée : 3 994 cc

Puissance : 663 ch

Couple : 467 Nm

0-100 km/h : 2,5 secondes

Vitesse de pointe : 350 km/h

Prix : à partir de 3 000 000 euros

Gordon Murray Automotive T.50

Lamborghini Revuelto

La plus puissante du lot. En effet, la Lamborghini Revuelto dépasse les 1 000 ch, atteignant 1 015. Le moteur ne se trouve pas sous le capot, mais, comme le veut la tradition, derrière le cockpit. Ainsi, le son du V12 - une fraction inscrite dans l'ADN de Sant'Agata Bolognese - constitue la bande-son de chaque voyage. Le V12 est le cœur battant d'un nouveau groupe motopropulseur plug-in, composé d'une batterie lithium-ion de 3,8 kWh qui alimente trois moteurs électriques, lesquels donnent vie à la transmission intégrale.

Cylindrée : 6 498 cm3

Puissance : 1 015 ch

Couple : 725 Nm (V12 uniquement)

0-100 km/h : 2,8 secondes

Vitesse maximale : 350 km/h

Prix : à partir de 515 255 euros

Lamborghini Revuelto

Maybach S

Quand une Mercedes Classe S ne suffit pas et que l'attrait du moteur V12 est trop fort, voici la Maybach S, le non plus ultra du luxe selon Stuttgart.

Cylindrée : 5 980 cc

Puissance : 612 ch

Couple : 900 Nm (V12 uniquement)

0-100 km/h : 4,5 secondes

Vitesse de pointe : 250 km/h

Prix : à partir de 257 722 euros

Maybach S

Pagani Imola Roadster

Comment profiter au mieux d'un moteur V12 ? C'est simple : en éliminant les filtres inutiles. Comme le toit. C'est ainsi qu'est née la Pagani Imola Roadster, la décapotable créée par Horacio. Le secret est le classique V12 biturbo AMG de 6 litres développant 850 ch et 1 100 Nm de couple, qui « respire » également grâce à l'aircoop qui sort au-dessus des deux appuis-tête.

Cylindrée : 5 980 cm3

Puissance : 850 ch

Couple : 1 100 Nm (V12 uniquement)

0-100 km/h : n.d.

Vitesse de pointe : 350 km/h

Prix : n.d.

Pagani Imola Roadster

Pagani Utopia

Depuis sa naissance, en 1999, Pagani est associée au moteur V12 signé AMG. La dernière Utopia ne fait pas exception à la règle. Horacio a choisi le moteur V12 6.0 biturbo essence de 864 ch et 1 100 Nm, associé à une boîte de vitesses manuelle à 7 rapports et à la propulsion arrière. Un bijou made in Motor Valley avec un poids de seulement 1 280 kg.

Cylindrée : 5 980 cm3

Puissance : 864 ch

Couple : 1 100 Nm (V12 uniquement)

0-100 km/h : 3,1 secondes

Vitesse de pointe : 350 km/h

Prix : à partir de 2,6 millions d'euros

Pagani Utopia

Rolls Royce Cullinan

Le V12 biturbo de BMW a disparu de la Série 7, mais continue de chanter sous l'immense capot du Rolls-Royce Cullinan, le premier SUV du constructeur britannique. Mais contrairement aux autres modèles décrits ci-dessus, il ne s'agit pas ici de rechercher la performance pure, mais de se démarquer non seulement par ses dimensions gigantesques ou par le luxe supplémentaire que l'on retrouve dans les moindres détails. Ce que l'on ne voit pas compte aussi. Et si vous portez le nom d'un diamant, vous ne pouvez pas vous contenter d'une division trop « modeste ».

Cylindrée : 6 749 cc

Puissance : 571 ch

Couple : 850 Nm

0-100 km/h : 5,2 secondes

Vitesse de pointe : 250 km/h

Prix : à partir de 351 000 euros

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Ghost

Née comme la "petite" de la firme (elle mesure 5,5 mètres de long), la Rolls-Royce Ghost ne renonce pas au moteur qui anime le reste de la gamme, associé dans ce cas à la seule propulsion arrière et à une cylindrée légèrement réduite. Comme pour la Cullinan et la Phantom (présentées ci-dessous), l'élégance et le luxe n'ont pratiquement pas de limites.

Cylindrée : 6 592 cc

Puissance : 570 ch

Couple : 780 Nm

0-100 km/h : 4,9 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Prix : à partir de 275 000 euros

Rolls-Royce Ghost

Rolls Royce Phantom

La Rolls-Royce Phantom vient clore la liste des voitures à moteur V12. C'est peut-être la voiture qui représente le mieux ce que signifie le clinquant sur roues. Une pure berline où l'Esprit d'Extase veille sur le V12 BMW de 6,6 litres. Un moteur que l'on entend à peine : comme pour le Cullinan, le son ne compte pas ici. En fait, moins on en entend à l'extérieur, mieux c'est.

Cylindrée : 6 749 cm3

Puissance : 571 ch

Couple : 900 Nm

0-100 km/h : 5,3 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Prix : à partir de 484 000 euros

Rolls-Royce Phantom

