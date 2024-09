Le V12 est un moteur en voie d’extinction. Nous l’avons vu ces dernières années, avec de plus en plus de supercars soumises à une réduction de taille ou à une électrification, sans compromettre les performances et la puissance pure.

La nouvelle Aston Martin Vanquish suit cependant sa propre ligne. Il n'y a pas de batteries, de moteurs électriques ou de « fuites » de cylindres dans la nouvelle « voiture halo » de Gaydon. En fait, la nouvelle génération conserve également le 12 cylindres, exhibant tous ses 835 chevaux.

Aston Martin Vanquish, l'extérieur

La nouvelle Vanquish maintient le lien stylistique avec le passé, même si le design est encore plus épuré et aérodynamique. L'empattement allongé de 80 mm a permis d'accentuer la présence sur la route, en soulignant également les porte-à-faux de la zone avant.

Le design s'inspire des voitures historiques d'Aston Martin et des voitures de course modernes, incorporant des éléments fonctionnels tels que des persiennes inspirées de la Formule 1 et une queue Kamm pour réduire la traînée.

Aston Martin Aston Martin Vanquish (2024)

Le toit panoramique en verre sur toute la longueur – introduit pour la première fois sur un modèle V12 – offre une nouvelle expérience de conduite, tandis que la calandre élargie facilite le refroidissement du V12.

Parmi les autres caractéristiques remarquables figurent des phares Matrix LED avec une signature lumineuse mise à jour, des poignées de porte escamotables et des rétroviseurs sans cadre, conçus pour améliorer l'aérodynamisme et la visibilité. L'arrière est dominé par de larges côtés, un diffuseur pleine largeur et un nouveau système d'échappement qui améliore la sonorité du moteur.

Mais pour ceux qui en veulent plus, un système d’échappement en titane en option est disponible, plus léger et encore plus sauvage.

Aston Martin Vanquish, l'intérieur

L'intérieur de la nouvelle Aston Martin a une configuration à deux places et, comme on peut s'y attendre d'un grand tourisme de luxe, les matériaux sont du plus haut niveau. Le confort est garanti par les sièges Sport Plus de série, avec la possibilité d'opter pour des sièges Performance en fibre de carbone, tous deux conçus pour une position de conduite optimale. La partie arrière de l'habitacle est conçue pour accueillir un ensemble de valises sur mesure Schedoni.

Aston Martin Vanquish, le tableau de bord

La technologie se compose du groupe d'instruments numériques de 10,25 pouces et de l'écran du système d'infodivertissement de 10,25 pouces dans la console centrale. L'infotélématique a été développée en interne par Aston Martin et permet une connectivité avancée via une nouvelle application mobile, offrant des fonctions telles que la navigation basée sur des cartes 3D et le contrôle à distance du véhicule.

Les possibilités de personnalisation ne manquent pas grâce au service « Q by Aston Martin », les clients pouvant créer un exemplaire unique en choisissant parmi une infinité d'options de revêtement, de moulures et de couleurs.

Aston Martin Vanquish, le moteur

Comme mentionné, la Vanquish continue d'être propulsée par un 12 cylindres. Plus précisément, sous le capot on retrouve un 5.2 biturbo de 835 ch et 1 000 Nm.

Le nouveau moteur a été conçu avec une série d'améliorations techniques qui augmentent son efficacité et sa puissance spécifique, qui atteint désormais 160 CV/litre. Les principales innovations comprennent un bloc-cylindres et des bielles renforcés, des culasses redessinées et un système d'admission et d'échappement optimisé.

Il en résulte des turbocompresseurs capables d'atteindre une vitesse maximale 15 % plus élevée que l'unité précédente et des injecteurs de carburant qui ont un débit 10 % plus élevé.

Une autre particularité de la Vanquish 2024 est la technologie Boost Reserve, qui rend le moteur plus réactif et particulièrement efficace dans les manœuvres de dépassement.

Aston Martin Aston Martin Vanquish (2024)

Pour la première fois dans une voiture de sport V12 à moteur avant d'Aston Martin, on retrouve une transmission automatique ZF à 8 rapports combinée à un différentiel arrière électronique à glissement limité (e-diff). Ce système, intégré au programme électronique de stabilité (ESP), améliore considérablement la dynamique du véhicule, garantissant une plus grande agilité dans les virages serrés et un contrôle lors de la conduite à grande vitesse.

Avec un rapport de transmission final optimisé pour la vitesse de pointe, la Vanquish atteint 345 km/h.

Mais en plus du moteur, la nouvelle Aston Martin bénéficie d'un châssis entièrement révisé. Basée sur une structure en aluminium, la Vanquish adopte une suspension avant à double triangulation et une suspension arrière multibras, partageant cette architecture sophistiquée avec les modèles DB12 et Vantage.

Le châssis présente un empattement plus long de 80 mm et est équipé d'une série de renforts structurels qui augmentent la rigidité latérale de 75 % par rapport au précédent DBS 770 Ultimate, garantissant une plus grande stabilité et une conduite plus engageante. Il existe également une nouvelle configuration d'amortisseur Bilstein DTX.

Aston Martin Vanquish, vue arrière

Conçu pour le confort sur les longs trajets et les performances sportives lorsque cela est nécessaire, la Vanquish permet au conducteur de choisir entre les modes GT, Sport et Sport+ pour adapter la réponse du véhicule à son style de conduite.

L'ajout de barres antiroulis de plus grand diamètre et d'un système de direction électrique assistée recalibré améliore encore la précision et la réponse du véhicule.

Le différentiel électronique (e-diff), intégré au système de contrôle de stabilité (ESP), permet à la Vanquish de s'adapter aux conditions de conduite et aux préférences du conducteur. L'équipement est complété par le système de freinage à disques en carbone-céramique et les nouveaux pneus Pirelli P Zero conçus spécifiquement pour la voiture, montés sur des jantes en alliage de 21".

Aston Martin Vanquish, les prix

Aston Martin n'a pas communiqué les prix de la nouvelle Vanquish, même s'il est probable que le chèque à émettre sera d'au moins 250 000 à 300 000 euros. La hausse des prix par rapport à tous les autres modèles de la gamme est également justifiée par la production limitée, l'entreprise prévoyant de produire seulement 1 000 exemplaires.

Les premières livraisons sont attendues à partir d’octobre 2024.