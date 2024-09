La Ferrari Daytona SP3 est la "plus belle voiture du moment". Ce n'est pas nous qui le disons, mais le pilote de Formule 1 Charles Leclerc qui, dans une vidéo YouTube qui vient d'être publiée sur la chaîne officielle du Cheval Cabré, raconte comment il l'a configuré.

La vidéo, qui dure un peu plus de quatre minutes, a été tournée juste devant le musée Enzo Ferrari à Modène et nous montre la supercar dans tous ses détails.

Un mélange de noir, blanc et rouge

La Ferrari Daytona SP3 de Charles Leclerc est peinte en noir mat, que le pilote a choisi tout simplement parce que c'est sa couleur préférée. Au centre, sur toute la carrosserie, se trouve le drapeau de la Principauté de Monaco, composé de deux bandes horizontales de même taille, une rouge et une blanche, qui symbolisent respectivement le courage/valeur et la paix/innocence.

Les pièces en fibre de carbone ont cependant été mises en valeur en rouge grâce à un très fin trait brillant qui se détache sur la carrosserie mate. "Je pense que cela lui donne un look très agressif", explique Leclerc, qui a choisi de l'assortir à des étriers de frein rouges ; un joli accroche-regard derrière les jantes en alliage noir. D'autres détails incontournables sont le blason Ferrari et le numéro 16 que le pilote porte en course.

Et à l'intérieur ?

A bord, le Monégasque a souhaité personnaliser la supercar en faisant imprimer sur les sièges son numéro, qui porte également sa signature à côté. La sellerie est toujours rouge et noire et on y retrouve de nombreux petits détails qui, selon lui, rendent cette Ferrari plus unique que rare.

"Je pense que j'ai passé au moins cinq ou six heures dans le studio de design pour m'assurer que tout était fait exactement comme je le voulais."

Dans les dernières minutes, Leclerc nous laisse écouter le son du V12, et le moins que l'on puisse dire c'est que la mélodie fait plaisir à entendre, en particulier ces derniers temps.