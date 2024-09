L'inévitable se produit - Ferrari lancera sa première voiture électrique en 2025. Pour l'instant, on dirait qu'une Roma et un Levante ont passé la nuit ensemble et ont eu un bébé. Cependant, ne jugez pas encore l'apparence du véhicule. Il s'agit simplement du véhicule d'essai, équipé de faux embouts d'échappement. En ce qui concerne les choses qui ne sont pas réelles, le bruit artificiel d'un moteur V8 est à prévoir. Quelle époque ...

Nous devons admettre que ce bruit est assez convaincant, à tel point que les personnes qui ne sont pas des passionnées d'automobile penseront qu'il s'agit d'un vrai moteur. Mais le panneau jaune à haute tension réservé aux véhicules d'essai des véhicules électriques indique clairement qu'il n'y a pas de moteur à combustion sous le capot. Un autre indice est représenté par ces pots d'échappement propres et légèrement mal alignés, fixés à la jupe arrière avec ce qui semble être du papier d'aluminium.

Pour en revenir à la bande sonore, Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, a récemment déclaré que les voitures électriques de l'entreprise ne seraient pas silencieuses. Chaque cheval cabré zéro émission aura sa propre "signature sonore", et il semble que la première incursion de Maranello dans le domaine des véhicules électriques imitera un V8. Reste à savoir si cette "caractéristique" sera une option ou un équipement de série.

Il sera intéressant de savoir si les propriétaires peuvent la désactiver. Cependant, il existe de nombreux endroits dans le monde où les réglementations stipulent qu'un VE doit émettre un signal sonore artificiel pour alerter les passants. Par exemple, dans les 27 pays de l'Union européenne, la loi impose que les voitures électriques soient équipées d'un système d'alerte acoustique. Le système AVAS se met en marche après le démarrage de la voiture et reste actif jusqu'à ce que le véhicule atteigne environ 20 km/h .

Ferrari n'est pas la première marque italienne à développer un son sportif pour ses voitures performantes. Outre la Maserati GranTurismo Folgore, même la moins performante Abarth 500e dispose d'une fonction Sound System Generator. Ce dernier a apparemment pris plus de 6 000 heures pour finaliser le son du haut-parleur externe monté sous l'arrière de la voiture. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, c'est ainsi que sonnent les « tours » de la voiture électrique à hayon :

Pour rester dans la lignée de Stellantis (bien que la marque Ferrari n'en fasse techniquement pas partie), la nouvelle Dodge Charger électrique est équipée d'un moteur appelé « Fratzonic ». Elle émet un son similaire à celui d'un V8, et nous admettons qu'il sonne plutôt bien. Cependant, rien ne pourra jamais battre le son original du gros HEMI. Il en va de même pour les moteurs à aspiration naturelle de Ferrari.

Le faux son mis à part, la première Ferrari électrique pourrait être plus pratique que les supercars habituelles construites par le constructeur automobile exotique. Le fait qu'elle se cache sous une carrosserie de Levante suggère qu'elle pourrait avoir des portes arrière et pourrait être un SUV pour s'asseoir à côté de la Purosangue, à moins qu'elle ne soit étiquetée comme une sorte de GT.

Nous devrions connaître la véritable forme de l'EV lorsque les paparazzis de l'automobile auront repéré un prototype portant la carrosserie de production. Cela devrait se produire d'ici la fin de l'année ou au début de 2025.