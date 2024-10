La division bespoke de Rolls-Royce continue de livrer des commandes jusqu'en 2024. Après la Phantom Scintilla en août, le constructeur britannique présente la Spectre Lunaflair, une version unique du coupé électrique avec peinture arc-en-ciel holographique réalisée sur commande pour un important client américain.

Une voiture lunaire

Le nom Lunaflair serait inspiré du phénomène optique du halo lunaire, qui apparaît comme un cercle coloré autour de la lune, causé par la lumière solaire réfléchie par l'astre qui passe à travers les cristaux de glace des nuages terrestres à haute altitude.

Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre Lunaflair

Mais quel est le rapport avec cette Rolls-Royce Spectre ? Selon la société, l'objectif principal était de reproduire la couleur de ce phénomène spécial dans une peinture dont la fabrication a nécessité plus d'un an d'expérimentation.

Pour obtenir la finition que vous pouvez voir sur les photos, les ingénieurs de la société ont choisi de recouvrir le coupé électrique d'une peinture à 7 couches, la dernière avec un effet nacré spécialement créé et l'avant-dernière avec de fines paillettes de fluorure de magnésium et d'aluminium pour créer un effet métallique profond dans des conditions de faible luminosité.

Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre Lunaflair Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre Lunaflair

Inspirée par la Phantom

Selon Rolls-Royce, la nouvelle Spectre Lunaflair s'inspire en partie de la Phantom Syntopia, par rapport à laquelle elle change profondément à l'intérieur, revêtu de bleu marine, de blanc et de rose pivoine, des teintes choisies pour rappeler, une fois encore, le spectre lunaire et qui couvrent les sièges, les panneaux de porte et le toit Starlight, en plus du traditionnel volant bicolore.

Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre Lunaflair

Rolls-Royce n'a pas détaillé le prix de cette commande spéciale, se contentant de préciser qu'il s'agit d'une pièce unique à part entière, réservée uniquement au client qui l'a commandée.