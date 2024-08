Rolls-Royce fait les choses en grand à Monterey cette année. Après la présentation de la Spectre Semaphore, un autre modèle sur mesure sera dévoilé aujourd'hui au Quail de Monterey : la Phantom Scintilla.

Inspirée par le Spirit Of Ecstasy, l'emblème du capot qui se trouve au sommet de chaque calandre Rolls-Royce, la Phantom Scintilla est livrée de série avec une peinture personnalisée bicolore, le haut de la carrosserie étant peint en blanc andalou et le bas de la carrosserie en bleu thrace. En regardant de près, vous verrez une double bande de couleur blanche et bleue s'étirer sur toute la longueur de la carrosserie.

L'emblème sur le nez de la Phantom Scintilla est en céramique, en hommage à la "Victoire ailée de Samothrace", une sculpture grecque en marbre réalisée en 190 avant notre ère qui a inspiré Claude Johnson, directeur général de Rolls-Royce, à créer le Spirit of Ecstasy en 1910.

C'est à l'intérieur que la Phantom Scintilla se distingue véritablement. Rolls-Royce affirme qu'il a fallu plus de deux ans et demi pour mettre au point l'aménagement intérieur de cette voiture. Et cela se voit. Le toit est orné de la fameuse garniture étoilée de la marque, réalisée dans un motif sur mesure qui ajoute "à l'impression de mouvement". Les portes et les sièges comportent pas moins de 36 sections de motifs brodés, pour un total de 633 000 points. L'intérieur à lui seul nécessite 40 heures de travail.

Sur le tableau de bord de la Phantom Scintilla, vous trouverez une œuvre d'art appelée "Celestial Pulse". Il s'agit d'une collection de sept "rubans" d'aluminium qui s'entrecroisent, finis dans le même matériau céramique que le Spirit Of Ecstasy sur le nez de la voiture.

Contrairement à la Spectre Semaphore, la Phantom Scintilla sera produite en série limitée à 10 véhicules. Bien qu'aucun prix n'ait été communiqué, Rolls-Royce affirme qu'il s'agira de l'une des Phantom les plus chères livrées en Amérique du Nord. Les chiffres exacts n'ont cependant pas vraiment d'importance, puisque les 10 exemplaires ont déjà été vendus.

