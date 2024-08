La présentation de la Lamborghini Temerario se fait de plus en plus attendre. Tous les passionnés se réjouissent de découvrir l'héritière de la Huracan, qui sera dévoilée le 16 août prochain dans le cadre prestigieux de la Monterey Car Week, en Californie.

Nous savons déjà plusieurs choses sur la nouvelle "Lambo", notamment son moteur. En ce qui concerne les lignes de la Lamborghini, le doute subsiste, mais le designer Mitja Borkert nous en donne une idée dans une nouvelle vidéo teaser.

Comment je vous dessine une Lamborghini

Dans la courte vidéo postée sur son profil LinkedIn, le "père" de la Temerario dessine la silhouette de sa nouvelle créature. Les lignes sont celles auxquelles Lamborghini nous a habitué ces dernières années, à savoir tendues, mais équilibrées à la fois, avec l'incontournable configuration à moteur central.

En combinant ce teaser avec ce que nous avons déjà vu ces derniers mois en photos et vidéos d'espionnage, le résultat que nous imaginons est très similaire à notre rendu. La Temerario devrait également se distinguer par les différents éléments hexagonaux présents sur la carrosserie, ainsi que par la forme particulière des phares avant et arrière.

Lamborghini Temerario, le rendu de Motor1.com

Bien qu'il n'y ait pas encore d'images de l'intérieur, il est plausible de s'attendre à un design en ligne avec celui de la Revuelto, avec une instrumentation entièrement numérique, un écran central d'infodivertissement et un nombre adéquat de commandes physiques pour s'assurer que l'attention du conducteur reste sur la route à tout moment.

Le nouveau groupe motopropulseur

Adieu V10, bienvenue V8. La Temerario sera équipée d'un nouveau V8 4.0 biturbo, que Lamborghini a déjà présenté dans ses moindres détails.

Le moteur à combustion sera flanqué de trois moteurs électriques, pour un total de 900 ch et 730 Nm de couple. La transmission sera intégrale, gérée par une boîte automatique à double embrayage à huit rapports, et offrira la possibilité de rouler en mode entièrement électrique.

En substance, le fonctionnement de l'hybride rechargeable sera similaire à celui de la Revuelto, l'électronique donnant la priorité à l'expérience de conduite et à la sportivité, et l'efficacité globale étant reléguée au second plan.