Il y a beaucoup d'attente autour de la Lamborghini Temerario, la voiture de sport de Sant'Agata, héritière de l'Huracan, qui fera ses débuts à Pebble Beach le 16 août 2024. Un modèle d'époque, qui dira adieu au V10 atmosphérique pour embrasser un groupe motopropulseur rechargeable, basé sur un nouveau V8 turbo.

Pour l'instant, il n'y a pas de photos ou de vidéos officielles, mais grâce à la chaîne YouTube Ncars, nous pouvons avoir un premier aperçu de la Lamborghini Temerario, avec en plus le son de son moteur.

Un moteur qui sonne fort ?

Le son typique d'un V8, rauque et baryton, qui au ralenti est certainement très différent de celui du V10. Mais vous n'avez pas à vous soucier de la suralimentation : comme nous l'avons vu et entendu, le nouveau moteur Lamborghini atteindra 10 000 tr/min et il a de la puissance à revendre.

Le nouveau groupe motopropulseur qui fera ses débuts sur la Temerario va délivrer quelques 900 ch et 730 Nm de couple au total, extraits du V8 biturbo de 4 litres et de trois moteurs électriques. La traction sera la transmission intégrale, la transmission automatique à double embrayage à 8 rapports et il y aura la possibilité de rouler exclusivement en mode électrique.

Indéniablement une Lamborghini

Quant au style, la Lamborghini Temerario (nom encore à confirmer mais qui, compte tenu de l'enregistrement au bureau des brevets, est plus que probable) reprend les lignes classiques de Lamborghini : anguleuses et claires, avec de nombreux éléments hexagonaux, à partir de la lumière grappes passant par la borne d'échappement, placée en position relevée comme sur la Revuelto.

Il n'y a pas d'images de l'intérieur mais nous nous attendons à une dispostion conforme à celui de la Revuelto, avec une instrumentation numérique, un moniteur central d'infodivertissement et le bon nombre de commandes physiques, pour ne pas trop détourner l'attention de la conduite.