Commençons par une certitude : l'héritière de la Lamborghini Huracan fera ses débuts le 16 août 2024 à la Monterey Car Week. Nous sommes donc à moins de trois semaines. Comment passer le temps ? C'est simple : en ayant une bonne critique.

Entre le moteur, le style, la technologie et le nom en fait, les indices sur la nouvelle Lamborghini Huracan (spoiler : elle ne s'appellera pas comme ça) sont déjà nombreux. Nous les résumons ci-dessous.

Nouvelle Lamborghini Huracan, le style

C'est peut-être la partie la plus facile à deviner, et pas seulement grâce aux photos d'espionnage. Les lignes de la nouvelle Lamborghini Huracan seront en effet celles de la famille, faites d'arêtes et d'angles vifs, avec cette forme générale en coin inévitable sur les voitures de course de Sant'Agata.

Mais expliquer avec des mots à quoi elle ressemblera n'est pas facile, heureusement, comme mentionné entre les photos et les vidéos d'espionnage ces derniers mois, nous avons obtenu plus qu'une simple idée de ce à quoi l'héritière de la Huracan ressemblera. Une Lamborghini, à 100%.

La vidéo d'espionnage de la nouvelle Lamborghini Huracan Nouvelle Lamborghini Huracan, notre rendu exclusif

Nouvelle Lamborghini Huracan, le moteur

Entrons dans le vif du sujet. Quel sera le moteur de la nouvelle Huracan ? Nous savons déjà qu'il ne s'agira pas de l'actuel V10, qui a été retiré pour faire place à l'électrification. Il sera remplacé par un groupe motopropulseur plug-in basé sur un nouveau V8 biturbo de 4 litres - suralimenté, après une vie passée en compagnie de moteurs atmosphériques - développé en interne par Lamborghini et capable d'atteindre 10 000 tr/min, délivrant une puissance combinée de 900 ch et un couple de 740 Nm. À titre de comparaison, la Huracan de série la plus puissante atteint 640 ch.

Un moteur électrique sera également placé entre le V8 et la boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports. Selon les chiffres officiels, il développera jusqu'à 300 Nm et 150 ch à 3 500 tr/min.

Le moteur de la nouvelle Lamborghini Huracan

La sonorité ne sera donc pas celle du V10, mais Lamborghini nous assure qu'elle sera à la hauteur. La curiosité est grande.

Nouvelle Lamborghini Huracan, son nom

Connue pour l'instant sous le nom de 634, l'héritière de la Huracan pourrait s'appeler Lamborghini Temerario. L'information provient de l'Office européen des brevets, où la Maison de Sant'Agata a déposé le nom le 2 avril 2024, avec un lettrage dédié et lié non seulement aux produits strictement liés au monde de l'automobile (voitures électriques, pneus, éléments de carrosserie, etc.) mais aussi à tout ce qui concerne l'électronique (smartphones, ordinateurs, etc.), l'habillement et le modélisme.

Le nom Temerario déposé à l'Office européen des brevets

Il s'agit d'une règle courante dans le monde des marques déposées, afin d'éviter que quelqu'un n'exploite le nom sur d'autres produits. Une casquette Lamborghini Temerario ou un scooter électrique ne peuvent en effet être produits que sous licence de la maison Sant'Agata.

Nouvelle Lamborghini Huracan, le prix

Avez-vous déjà entendu parler d'une Lamborghini abordable ? Eh bien, l'héritière de la Huracan ne sera certainement pas abordable non plus. Il est bien sûr trop tôt pour parler de prix. Nous ne pouvons que constater les prix de l'actuelle Huracan, dont les prix de catalogue commencent à 235 500 euros. Selon toute vraisemblance, la nouvelle Huracan coûtera plus cher, compte tenu de ses importantes innovations techniques.