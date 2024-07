On connaît enfin la date de présentation de la remplaçante de la Huracan. Cachée dans un communiqué de presse sur les résultats des ventes du premier semestre 2024, on trouve la date de présentation de la nouvelle supercar de Lamborghini, le 16 août prochain. Présentée sous le nom de Temerario, la troisième voiture hybride rechargeable de Sant'Agata Bolognese sera lancée en avant-première lors de la Monterey Car Week.

Contrairement à la Huracan et à la Gallardo qui l'ont précédée, la nouvelle venue est une œuvre 100% Lamborghini puisqu'elle ne sera pas jumelée à l'Audi R8. L'entreprise au taureau gagne tellement d'argent qu'elle peut se permettre d'investir dans un tout nouveau modèle sans avoir à répartir les coûts de développement avec un modèle équivalent. Audi, qui possède techniquement Lamborghini, n'a pas l'intention de lancer un nouveau modèle, du moins pas avec un moteur à combustion.

En attendant la présentation officielle de la nouvelle Lamborghini, nous avons appris que la voiture perdrait son V10 atmosphérique à la sonorité douce. Au lieu du moteur NA de 5,2 litres, elle utilisera un V8 biturbo développant 789 ch. Bien que doté d'un système d'induction forcée, le moteur de 4,0 litres, tournera à un rythme effréné de 10 000 tr/min. Le V8 à plat est dérivé du prototype SC63 LMDh, où il affiche une cylindrée légèrement inférieure de 3,8 litres et fonctionne avec un système hybride différent.

Mais ce n'est pas tout. Puisqu'il s'agit d'un système hybride, la puissance combinée sera plus élevée. Entre le moteur à combustion et la boîte de vitesses transversale à double embrayage à huit rapports issue du Revuelto se trouve un moteur électrique développant 147 ch. D'autres détails restent mystérieux, mais nous savons que le « Temerario » sera doté d'un système hybride à trois moteurs. S'il ressemble à celui de sa grande sœur, cela signifie qu'il y aura un moteur à l'avant et un autre à l'arrière.

Dans un post LinkedIn, Stephan Winkelmann, le patron de Lambo, a récemment laissé entendre que la puissance totale dépasserait les 887 ch. C'est déjà environ 250 ch de plus que les versions les plus puissantes de la Huracan sortante. Cependant, la logique veut que la nouvelle supercar prenne du poids après l'ajout de tous ces éléments électriques. C'est un mal nécessaire pour réduire les émissions et répondre aux réglementations de plus en plus strictes.

Puisque nous avons parlé des ventes au début, Lamborghini se porte mieux que jamais. Au mois de juin, les livraisons ont atteint 5 558 voitures, établissant un nouveau record pour la première moitié de l'année. Les commandes existantes pour l'Urus SE occuperont l'usine pendant environ un an. Et ce, bien que le SUV hybride rechargeable ait été lancé il y a seulement quelques mois. La Revuelto est d'autant plus populaire que les nouvelles commandes ne seront pas honorées avant la fin de l'année 2026.

La dernière Huracan devrait quitter la chaîne de montage en décembre pour laisser place à sa toute nouvelle remplaçante. Sa sœur, l'Audi R8, a de son côté été arrêtée en mars dernier.