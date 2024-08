Voici une œuvre unique qui mérite de perdurer dans le temps. Il s'agit de la Lamborghini Revuelto spéciale créée pour célébrer les beautés de la Sardaigne à travers le département de personnalisation Ad Personam, en collaboration avec le Lamborghini Style Center.

Dévoilée lors d'un dîner exclusif à l'hôtel Cala di Volpe, cette Revuelto rend hommage à l'île avec une livrée bleue unique qui a nécessité plus de 475 heures de travail.

Nuances de luxe

Des techniques de peinture spécifiquement développées par Lamborghini Ad Personam ont été utilisées pour la Revuelto Opera Unica, mettant en valeur les coins et les lignes de la voiture. Trois nuances de bleu sont combinées pour créer des effets spéciaux inspirés de la mer de Sardaigne.

Lamborghini Revuelto Opera Unica : l'exemplaire unique Les détails de la peinture sont tout simplement sublimes

Le "Tawaret Blue" est la couleur de base des panneaux avant et du toit de la voiture, qui contraste avec le "bleu Cepheus" plus clair, utilisé pour créer un effet de fondu sur les panneaux arrière.

"L'Okeanos Blue" est associé comme troisième couleur pour créer un effet de fondu plus profond sur le capot et autour du séparateur, mis en valeur par la peinture "Nero Bocca", le séparateur en carbone brillant et les éléments aérodynamiques ainsi que le noir brillant des roues Altanero avec des freins en carbone-céramique noirs.

Un intérieur de rêve

Les intérieurs de la Lamborghini sont caractérisés par du "Blu Delphinus" comme couleur principale de la sellerie et par le "Blu Amon" plus clair sur les dossiers des sièges, les portes et la garniture de la console centrale, avec des coutures contrastées "Bianco Leda" et un passepoil blanc.

Ça change de l'intérieur d'une Modus n'est-ce pas ?

Les sièges, les panneaux de porte et la ligne de toit introduisent une nouveauté dans l'application de la broderie de cette Revuelto. Grâce à un outil spécialement développé, les coutures tricolores Blu Amon, Blu Cepheus et Bianco Leda rappellent les nuances des eaux qui entourent la Sardaigne.

Cet effet est repris par la plaque en carbone Opera Unica Blu Mira sur la paroi arrière de l'habitacle et par le cache du bouton Start/Stop sur la console centrale. Et le moteur ? Le groupe motopropulseur reste toujours le même, à savoir le 6,5 V12 associé à trois blocs électriques pour un total de 1 015 ch.