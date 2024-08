Lamborghini dévoilera la remplaçante de l'Huracán le 16 août prochain à la Monterey Car Week. Pour nous faire patienter jusqu'à cette date, le constructeur a diffusé une nouvelle vidéo teaser qui se concentre sur le nouveau moteur de la future supercar.

Contrairement aux précédentes Gallardo et Huracán montrées dans le clip, le nouveau modèle n'aura plus de V10 à aspiration derrière les sièges. Mais le nouveau V8 biturbo semble également avoir une puissance sonore importante.

La vidéo laisse planer un certain mystère, car elle nous montre le moteur de 4,0 litres avec une zone rouge plus élevée qu'initialement annoncée. Lorsque Lamborghini a commencé à donner des détails sur le nouveau V8, on nous a dit qu'il générerait un maximum de 800 ch entre 9000 et 9 750 tr/min. Le régime maximal devrait donc être de 10.000 tours. Le compteur numérique de ce clip nous montre en revanche une aiguille rouge qui dépasse la ligne magique des 10.000 tours.

Mais il est possible que ce ne soit que de l'esbroufe, tout simplement parce que cela fait bien dans le teaser. Quoi qu'il en soit, on peut dire que le son est assez grandiose dans la vidéo, même s'il ne s'agit plus du merveilleux moteur V10 atmosphérique.

Pour rappel, le premier huit cylindres à plat de Lamborghini délivrera 730 Nm de couple entre 4000 et 7000 tr/min. Le V8 fait partie d'une configuration hybride avec trois moteurs électriques. La boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports provient du vaisseau amiral Revuelto, mais a été adaptée pour l'application dans le nouveau modèle.

Bien que Lamborghini doive encore confirmer définitivement la puissance du système, le CEO Stephan Winkelmann a déjà annoncé dans un post LinkedIn que nous aurons affaire à plus de 900 chevaux. Un bond considérable par rapport aux 640 ch de l'Huracán.

Galerie: Lamborghini, le moteur V8 hybride biturbo de la nouvelle Huracan

13 Photos

On s'attend à ce que le nouveau bolide de Sant'Agata Bolognese réponde au nom de « Temerario ». Cette fois, il n'y aura pas de modèle jumeau d'Audi. Audi avait récemment déclaré qu'elle souhaitait développer tôt ou tard une nouvelle supercar, mais uniquement sous forme purement électrique.

Le nouveau modèle viendra compléter le portefeuille électrifié de la marque. La Revuelto et le SUV Urus sont également hybrides. Une voiture purement électrique du taureau ne deviendra probablement pas réalité avant 2028. La Lanzador a déjà été présentée sous forme d'étude. Il s'agit d'une grande routière à deux portes et quatre places.