Rolls-Royce a apporté quelque chose de spécial à Monterey cette année. Ce coupé très jaune s'appelle le Spectre Semaphore. Il s'agit d'une construction spéciale unique qui arbore une poignée de personnalisations sur mesure, notamment une peinture étrange sur le capot et un intérieur bicolore très lumineux.

La teinte flashy est appelée Semaphore Yellow, une couleur conçue spécifiquement pour cette commande, précise Rolls. Sur le capot se trouve une œuvre d'art unique baptisée "Marble Paint Spill". Inspirée par des artistes californiens, elle est constituée d'une collection de laques argentées et de multiples couches de vernis pour créer ce qui ressemble à un mélange de peinture jaune et argentée. Rolls-Royce affirme que la conception et la production du capot ont nécessité à elles seules 160 heures de travail.

L'intérieur de la Spectre Semaphore, qui reste très jaune, utilise une combinaison de jaunes pour égayer les sièges, les portes et les garnitures du tableau de bord, tous blancs. Les surpiqûres jaune citron viennent naturellement compléter l'ensemble. Rolls a même réussi à rendre jaune le cadran central du tableau de bord.

Rolls-Royce

Il n'est pas fait mention de changements au niveau du groupe motopropulseur, ce qui signifie que le groupe motopropulseur électrique à double moteur de la Spectre Semaphore n'a probablement pas été modifié. Elle développe une puissance combinée de 577 chevaux.

Rolls décrit la Semaphore comme une expression des "nouveaux codes audacieux du luxe établis par la clientèle jeune et confiante de la marque".

Vous aimez le design ? Vous avez de la chance. Contrairement à la plupart des commandes sur mesure de la marque, celle-ci n'a pas été vendue à l'avance. Rolls précise qu'il est possible de l'acheter auprès de n'importe quel concessionnaire agréé aux États-Unis. Mais il faudra sans doute faire vite, puisqu'il s'agit du seul exemplaire existant.

La Spectre unique fera ses débuts au Quail, un rassemblement de sports mécaniques, le 16 août pendant la Monterey Car Week.