Hampson Auctions s'apprête à présenter aux passionnés d'automobiles un grand choix de voitures lors de sa vente phare de la Gold Cup d'Oulton Park, le 28 juillet prochain. Le prestigieux événement organisé sur le circuit d'Oulton Park promet une sélection fascinante d'automobiles classiques, allant de trésors oubliés à des joyaux méticuleusement restaurés.

Parmi les pièces maîtresses de la vente, figurent deux extraordinaires pièces trouvées dans une grange : une Jaguar E-type 4,2 litres 2+2 de 1970 et une Rolls-Royce Silver Shadow de 1975. La Jaguar, rangée depuis 1986, était un cadeau d'anniversaire pour les 21 ans du défunt mari de l'actuelle vendeuse. Après une tentative de vol devant un magasin Woolworths, la voiture a été cachée dans une grange, où elle est restée immobile pendant près de 40 ans. La Rolls-Royce, à son tour, a rejoint la Jaguar dans la grange peu de temps après. Les deux véhicules nécessitent une restauration complète et sont proposés à la vente sans prix réserve (le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu.)

Galerie: Vente Hampson Oulton Park du 28 juillet 2024

34 Photos Hampson Auctions

La vente comprend également une Bristol Drophead Coupe de 1956 impeccablement restaurée et une rare Ferrari 308 GTB 'Vetroresina' de 1976 avec conduite à droite. Cette Ferrari, l'un des 154 modèles à conduite à droite, est estimée entre 105 000 et 130 000 euros. En outre, une Ferrari Testarossa 1991 en parfait état, estimée entre 95 000 et 118 000 euros, et une Ferrari Dino 308 GT4 1975 entretenue avec amour, proposée sans prix de réserve, renforcent l'attrait de l'événement.

L'une des pièces maîtresses de la collection est l'étonnante Maserati Merak SS de 1978. Vendue à l'origine à un acheteur américain, cette voiture a connu une vie à New York avant d'être exposée dans un musée de 2001 à 2017. Aujourd'hui au Royaume-Uni, cette voiture classique à conduite à gauche affiche un kilométrage exceptionnellement bas, bien qu'il ne soit pas officiellement garanti. Son intérieur est une parfaite capsule temporelle des années 1970, avec un lecteur de cassettes Blaupunkt d'origine et des tapis en laine noire nouvellement installés, qui ont coûté une somme à quatre chiffres. La Maserati est estimée entre 65 000 et 77 000 euros.