Rolls-Royce Spectre, ce qui se rapproche le plus d'un jet privé, sans ailes. Ou un yacht sur roues, si vous préférez. Après tout, c'est précisément la clientèle, et à mon avis, en définissant l'expérience de conduite de ce coupé, dernier-né des luxueuses créatures de Goodwood, les designers ont voulu rappeler ce type de voyage.

En fait, ici, oui, il y a un volant, bien sûr, mais les similitudes avec d'autres voitures sont pratiquement déjà terminées. La Spectre est sur une autre planète, même dans la famille Rolls-Royce.

Et si vous êtes curieux comme il se doit, je vous le dis tout de suite : la Spectre que vous pouvez voir dans la vidéo coûte 520 000 euros, TVA incluse. Plus d’un demi-million d’euros. Ça en vaut la peine ? Je vous le dis ici.

Rolls-Royce Spectre, il n'y a rien de tel

La Rolls-Royce Spectre est basée sur une plateforme appelée Architecture of Luxury, fabriquée en aluminium et spécialement conçue pour les modèles Rolls-Royce. Elle est longue de cinq et demi, large de près de deux et a une silhouette filante, aérodynamique comme jamais aucune Rolls avant elle : elle a un Cx de 0,25 grâce à plusieurs solutions, y compris un relooking du Spirit of Ecstasy.

Rolls-Royce Spectre

La Spectre est donc plus silencieuse que cet avion ou ce yacht dont on parlait. Ici, les énormes roues touchent l’asphalte mais vous ne le remarquez pas. L’étalonnage de la voiture a toujours été un point fort pour les Rolls, surtout lorsqu’une caméra avant peut lire l’asphalte pour préparer chaque roue à remplir ou à suivre les irrégularités. La Spectre va encore plus loin, avec une barre anti-roulis qui se détache sur route droite, laissant aux roues individuelles plus de liberté d’articulation.

Et, au contraire, lorsqu’un virage est sur le point d’arriver, la Spectre le sait parce qu’elle exploite la cartographie du navigateur, la barre se reconnecte, les amortisseurs se raidissent et les roues arrière directrices interviennent également. Vingt paramètres différents, y compris la direction, la suspension, la puissance, sont surveillés et ajustés en continu à chaque trajectoire.

Rolls-Royce Spectre

Et heureusement, il y a les quatre roues directrices : avec un empattement bien supérieur à 3 mètres, un diamètre de direction d’environ 13 mètres est presque un miracle. La direction est légère et absolument filtrée, zéro vibration, à l’exception de celles qui veulent vous envoyer avec le système de maintien de la chaussée, puisque nous parlons de la première Rolls-Royce avec la conduite assistée de niveau 2.

Pour en revenir à l’insonorisation, il y a environ 200 kg de matériaux insonorisants pour filtrer le monde extérieur en laissant pratiquement n’importe quelle fréquence, en particulier dans la zone des énormes pneus de 23". Et puis il y a le moteur. Ou plutôt, les moteurs. Deux. De 360 kW à l’arrière, de 190 kW à l’avant, pour un total de 430 kW combinés, qui sont l’équivalent de 584 ch, et la beauté de 900 Nm. Tout de suite, pour un 0 à 100 en 4 secondes et demie, mais toujours contrôlé, somptueux : c’est une Rolls-Royce, pas une voiture de course de drag. Et en fait, il pèse environ 3 tonnes.

Rolls-Royce Spectre

Pas de mode de conduite, ce n’est pas du Rolls-Royce. Tout est calibré comme il faut. La seule concession est le mode B qui augmente la régénération en libération, la faisant ralentir.

Alors, on parle de l'intérieur ? Quelque chose d’unique, il n’y a pas assez de mots pour la décrire. Les matériaux sont tous de premier choix et les plastiques vraiment très peu présents. Les possibilités de personnalisation rendent chaque Spectre différente des autres mais toujours aussi spectaculaire.

Rolls-Royce Spectre

Un exemple ? La porte du conducteur se ferme toute seule une fois que vous appuyez sur le frein, l’ouverture est assistée par électricité, il suffit de tenir la main sur la poignée. Un peu comme avoir un valet même quand il n’y en a pas.

La première Rolls électrique, pas la dernière

J’ai eu la chance, c’est le cas de le dire, de conduire une Phantom, il y a quelque temps, et déjà à ce moment-là je l’avais pensé : avoir un douze cylindres, là devant, était presque un gaspillage. De toute façon, on ne l’entend pas, ni à l’ouïe ni avec le pied, parce que même dans ce cas, la distribution est étouffée.

Rolls-Royce Spectre

Si vous revenez à Spectre, avec une énorme batterie de 102 kWh de capacité nette, l’autonomie déclarée est d’environ 500 km - et peut-être même de 400 km dans la vraie vie - alors même la question de l’autonomie ne se pose pas. Et ce n’est pas parce que le pic de charge est de 195 kW, mais parce que, premièrement, un client typique fait environ 5000 km par an avec sa Rolls.

Deuxièmement, parce qu’il a en moyenne sept autres voitures dans le garage et parmi celles-ci, il en trouvera une plus adaptée au voyage. Peut-être avec le chauffeur. Troisièmement, j’ajoute, si vous devez faire plus de 400 km, c’est à ce moment que vous prenez ce célèbre jet, non ?

Rolls-Royce Spectre

"La voiture électrique est parfaitement silencieuse et propre. Elle n’émet pas d’odeurs ou de vibrations, et sera idéale lorsqu’il y aura des stations de recharge fixes". Charles Stewart Rolls l’a dit en 1900 avant même de rencontrer Henry Royce. C’était un visionnaire, sans aucun doute, mais maintenant sa vision est réalité : à partir de 2030, toutes les Rolls-Royce seront uniquement et exclusivement électriques.

Spectre n’est donc que la première. Mais si on dit depuis longtemps qu’une Rolls-Royce est la voiture parfaite, alors la Spectre est la Rolls-Royce parfaite.