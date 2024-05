Même le SUV le plus luxueux du monde a besoin d'une mise à jour de temps en temps. Le modèle le plus vendu de Rolls-Royce fait l'objet d'une cure de jouvence saisissante pour 2025, qui comprend une face avant redessinée. Mais cette approche étonnamment audacieuse ne manquera pas de susciter la controverse.

Connu désormais sous le nom de Cullinan Series II, ce gros SUV est doté de phares révisés avec des feux de jour à LED étendus, ce qui confère au carénage avant un aspect plus imposant (sinon particulier). Il semblerait que la société mère, BMW Group, souhaite également prendre des risques en matière de conception avec sa marque ultra-luxueuse. Il n'y a pas de manigances de lumière divisée comme sur la BMW X7, mais le relooking est tout aussi controversé.

Ce ne sont pas seulement les phares qui ont un look non conventionnel, mais le pare-chocs avant aussi. Rolls-Royce s'est débarrassé des fines prises d'air flanquant la calandre. Par conséquent, une grande surface plane nécessite désormais une sorte de pièce de finition. Ailleurs, les prises d'air inférieures redessinées sont désormais légèrement inclinées tandis que le capteur radar surdimensionné est toujours placé sous la plaque d'immatriculation.

Rolls-Royce affirme que le nouveau design vertical s'inspire des "gratte-ciels illuminés des mégapoles" où le Cullinan est de plus en plus populaire. Le SUV reçoit une calandre lumineuse pour faire écho aux autres modèles de l'entreprise et à certaines BMW. Autre nouveauté, l'adoption de jantes imposantes de 23 pouces, ce qui représente une première pour le modèle. La nouvelle peinture "Emperador Truffle" complète les changements à l'extérieur.

De même, le Cullinan "Black Badge" fait peau neuve mais avec des roues de 23 pouces renouvelées. C'est le premier modèle Black Badge à proposer un si grand ensemble d'alliages, avec 10 rayons entrelacés. Divers accents extérieurs, y compris la célèbre statuette, ont une apparence noire plus menaçante. Il y a des garnitures plus sombres qu’auparavant et vous pouvez avoir une variante entièrement noire de la grosse calandre.

2025 Rolls-Royce Cullinan 2025 Rolls-Royce Cullinan Black Badge

La dernière danse pour le V12 ?

L'aménagement intérieur n'a pas changé par rapport au Cullinan pré-lifting. Cependant, caché sous l'horloge analogique se trouve désormais le "Spirit of Ecstasy" (la fameuse statuette Esprit d'Extase), juste pour que votre chauffeur sache qu'il ne conduit pas une BMW X7 banale. La garniture en fibre de carbone du tableau de bord du Black Badge comporte pas moins de six couches de laque. Chacune des 23 pièces est polie à la main pour obtenir une finition miroir qui prend 21 jours.

Vous pouvez toujours vous procurer le Cullinan en version sept places en optant pour les sièges arrière individuels installés dans le compartiment à bagages. Ceux-ci ne sont utilisés que lorsque le SUV chic est à l'arrêt et flanquent une petite table pour le champagne, le caviar ou tout ce que préfèrent les riches.

Le Cullinan standard et le Black Badge conservent le vénérable moteur douze cylindres avec pas moins de 600 chevaux. Cependant, le V12 biturbo de 6,75 litres vit en sursis puisque Rolls-Royce s'est engagé à passer au tout électrique d'ici 2030.