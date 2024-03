En 2016, à l'occasion du 100ème anniversaire du groupe BMW, Rolls-Royce a présenté au monde la 103EX Vision Next 100.

Un concept avant-gardiste et un véritable manifeste de l'avenir du luxe selon le constructeur britannique, avec la technologie (électrique) et la conduite autonome pour rendre l'expérience de conduite encore plus exclusive. Une vision qui a déjà trouvé son application dans plusieurs modèles sur mesure de la marque britannique dans la série "Coachbuild", dont la Boat Tail, un modèle unique à 20 millions d'euros.

Le luxe de demain

Longue de 5,9 mètres, la Vision Next 100 est purement électrique et présente un design vraiment extrême, mais qui reprend les principaux codes stylistiques de Rolls-Royce. Sur la carrosserie de science-fiction aux roues partiellement carénées, on retrouve la calandre chromée classique à lamelles verticales et la figurine de cristal "Spirit of Ecstasy".

Rolls-Royce Vision Next 100 Concept (2016)

Le très long capot rappelle les lignes des modèles des années 1930, mais à la place du moteur se trouve un espace pour ranger les bagages. En revanche, l'arrière est aussi fuyant que dans un coupé et au centre se trouve l'inscription "Vision Next 100". Mais il n'y a pas que l'extérieur qui est époustouflant.

Eleanor pense à tout

L'intérieur de la Rolls-Royce peut accueillir deux personnes, mais il est conceptuellement différent de tous les autres modèles de la marque britannique que vous avez vus jusqu'à présent. Le canapé en cuir peut accueillir deux personnes et le tableau de bord ne comporte aucune commande physique.

Il n'y a pas de volant ni de boutons pour régler les différents paramètres. Eleanor, l'assistant virtuel qui contrôle également le système de conduite autonome, s'occupe de tout (y compris de la conduite) et vous permet d'atteindre votre destination sans effort.

Rolls-Royce Vision Next 100 Concept

Toutefois, au-delà de la technologie, Rolls-Royce se concentre sur la personnalisation avec la Vision Next 100. Pour la société, l'avenir du luxe réside dans la possibilité de personnaliser sa propre voiture, comme dans la haute couture. Il est possible de choisir le type de carrosserie, l'empattement, les matériaux et la sellerie.

Un processus de production appelé "Personal Vision" en interne, qui a déjà trouvé d'excellents exemples dans la Boat Tail susmentionnée et les Droptails Arcadia et Amethyst.