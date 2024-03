Avec son arrivée, la Porsche Taycan Turbo GT est devenue la voiture de série la plus puissante de l'histoire du constructeur allemand, le tout sans la moindre trace de cylindre sous le capot. Une berline électrique dotée d'une puissance et d'un couple impressionnants, suffisants pour remporter le record du tour au Nurburgring dans sa catégorie.

Le tout avec la bonne grâce de la Tesla Model S Plaid, la précédente reine de l'enfer vert. L'incarnation la plus agressive du vaisseau amiral d'Elon Musk ne lésine pas sur la puissance (ou plutôt les kiloWatts, puisqu'il s'agit d'une voiture électrique) et les Newton-mètres. Les confronter l'une à l'autre sur le Nurburgring ne serait certainement pas pour nous déplaire, mais pour l'instant, le duel est de taille lorsque l'on compare les chiffres "à froid".

L'extérieur

À première vue, confondre la Porsche Taycan Turbo GT avec ses sœurs moins puissantes est facile, à moins de se retrouver devant la version avec le pack Weissach, ornée d'un aileron flashy qui ne laisse aucune place au doute. Pour le reste, on retrouve des éléments aérodynamiques en fibre de carbone, des jantes forgées de 21 pouces cachant un système de freinage carbone-céramique, des feux Matrix LED de série et d'autres modifications qui ne dénaturent pas l'apparence de la berline allemande.

La Tesla Model S Plaid, en revanche, joue presque à cache-cache sans appendices aérodynamiques apparents et semble vouloir passer incognito. Il est difficile de la reconnaître. Le profil du petit aileron arrière en carbone est en fait le seul élément qui indique que ce que nous voyons n'est pas une Model S comme les autres.

Porsche Taycan Turbo GT Tesla Model S Plaid

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Porsche Taycan Turbo GT 4,96 mètres 1,96 mètres 1,39 mètre 2,9 mètres Tesla Model S Plaid 5,02 mètres 1,98 mètres 1,43 mètres 2,96 mètres

L'intérieur

Comme pour l'extérieur, l'intérieur de la Porsche Taycan Turbo GT change en fonction de la version choisie. Si vous optez pour la version "normale", vous trouverez des sièges sport enveloppants, de la fibre de carbone apparente et d'autres détails sportifs qui ne nuisent pas au décor classique du reste de la gamme Taycan. Si vous optez pour le pack Weissach, les sièges arrière disparaissent, afin de gagner du poids, tout comme l'horloge classique encastrée dans le tableau de bord et les tapis de sol. Une Taycan au régime. Cependant, les différents moniteurs pour les instruments numériques, l'info-divertissement, les commandes et les passagers restent en place.

Porsche Taycan Turbo GT, l'intérieur

La Tesla Model S Plaid poursuit son travail incognito dans l'habitacle. Un mobilier minimal accompagné d'inserts en fibre de carbone sur le tunnel central. Le reste est comme sur le classique Dual Motor. Y compris la possibilité d'avoir ou non le volant Yoke avec la couronne coupée en haut. C'est beau, mais pas très confortable.

Tesla Model S Plaid, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Capacité du coffre Porsche Taycan Turbo GT 16,8" 10,9" 407 litres - 1 237

87 litres (coffre) Tesla Model S Plaid 10,25" 10,25" 745 - 1 645 litres

150 litres (coffre)

Moteurs

Comment établir des records du tour au Nurburgring et au Laguna Seca ? C'est simple : avec 1 108 ch et 1 340 Nm de couple. Ce sont les spécifications apportées par les deux moteurs (un pour chaque essieu) de la Porsche Taycan Turbo GT, capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes dans la version "normale" et 2,2 secondes avec le pack Weissach, tandis que le 0 à 200 est couvert en 6,6 et 6,4 secondes respectivement. La vitesse maximale est de 295 km/h dans le premier cas, 305 km/h dans le second.

Il convient toutefois d'apporter quelques précisions : les performances maximales sont atteintes en activant le mode Attack, disponible pour un maximum de 10", ce qui permet d'exploiter toutes les fibres du groupe motopropulseur, le moteur arrière étant équipé de nouveaux onduleurs de 900 ampères. La batterie devrait être de 98 kWh pour une autonomie annoncée de 555 km. Bien sûr, si vous voulez en faire trop, l'autonomie diminuera sensiblement. La recharge est également très rapide, avec une puissance maximale de 320 kW.

Porsche Taycan Turbo GT, l'arrière

La Model S Plaid déploie une puissance de 1 020 ch et un couple de 1 423 Nm pour un 0 à 100 en seulement 2,1 secondes et une vitesse de pointe de 322 km/h. Contrairement à sa concurrente, la super berline américaine utilise non pas deux mais trois moteurs électriques (un à l'avant et deux à l'arrière) avec des rotors recouverts de carbone. Mais même dans ce cas, il y a une "astuce" : pour libérer toute la fureur de la Plaid, il faut en effet le Track Pack, qui comprend : un système de freinage amélioré, des jantes en alliage de 20 pouces et des pneus Goodyear Supercar 3R. Sinon, vous devrez vous contenter d'atteindre 282 km/h.

La batterie est de 100 kW et promet jusqu'à 600 km d'autonomie. Bien entendu, le principe est le même que pour la Taycan : plus vous voulez atteindre la limite, moins vous pouvez parcourir de kilomètres. La capacité de recharge atteint 250 kW.

Tesla Model S Plaid

Modèle Puissance Couple Batterie/autonomie 0-100 km/h Vitesse maximale Porsche Taycan Turbo GT Jusqu'à 1 108 ch 1 340 Nm 98 kWh/555 km 2,3"

2,2" (Weissach) 295 km/h

305 km/h (Weissach) Tesla Model S Plaid 1 020 CH 1 423 Nm 100 kWh/600 km 2,1" 282 km/h

322 km/h (Track Package)

Les prix

La liste des prix de la Porsche Taycan Turbo GT commence à 249 188 euros. En fouillant dans la longue liste d'options, on peut aller jusqu'à 300 000 euros pour une Weissach équipée de (presque) tout. Y compris le jeu de sacoches sur mesure.

Une Taycan Turbo GT pratiquement tout compris permet d'acheter presque trois Tesla Model S Plaid, dont le prix commence à 110 990 euros. Il faut ajouter 18 435 euros pour le Track Pack.