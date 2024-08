Comment célébrer le 50e anniversaire d'un modèle aussi emblématique que la Porsche 911 Turbo ? Avec quatre restomods, réalisés par le spécialiste américain de l'automobile de Zuffenhausen, Singer.

Il s'agit de deux coupés (dont un élégant avec des phares escamotables), d'un cabriolet et d'une Targa, tous issus de la série 964 et dotés d'un remarquable aileron arrière, améliorés tant sur le plan mécanique qu'esthétique dans les moindres détails.

Les Porsche les plus convoitées

Ceux qui connaissent bien le monde des Porsche 911 savent que celles de la génération 964 sont aujourd'hui les plus recherchées par les passionnés et la raison s'explique rapidement : la course. Cette série, en effet, est celle qui, au cours de sa carrière, a probablement participé au plus grand nombre de courses, sur route et sur piste, dans le monde entier.

Les restomods de rêve de la Porsche 911 Turbo par Singer

Un palmarès possible grâce à la mécanique raffinée dont elles sont équipées, conçue autour du 6 cylindres boxer sous le capot (arrière bien sûr), toujours présent sur les quatre sportives restaurées par Singer, mais remis au niveau de puissance actuel grâce à l'ajout de deux turbocompresseurs à géométrie variable de nouvelle génération refroidis par deux intercoolers air-eau.

Le résultat de ce minutieux travail de mise au point est une puissance de 510 ch, transmise au sol par les seules roues arrière au moyen d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports, le tout géré par des contrôles électroniques de stabilité et de traction de dernière génération, développés par l'entreprise elle-même en collaboration avec Bosch.

Les restomods de rêve de la Porsche 911 Turbo par Singer

Le coupé Slantnose

Selon l'entreprise, de toutes les Porsche 911, la restauration du coupé Slantnose (avec phares escamotables) a été la plus difficile.

En effet, il s'agit d'une voiture déjà extrêmement rare, une véritable version unique de la célèbre 930 Turbo, conçue à l'origine dans le but d'améliorer encore l'aérodynamisme afin de réduire les temps de piste.

Produite à environ 1 000 exemplaires (essentiellement des cabriolets), Singer ne dispose que de 25 allocations, toutes déjà réservées et basées sur le prototype Turbo Study dévoilé en 2022.

Les restomods de rêve de la Porsche 911 Turbo par Singer

Rob Dickinson, fondateur et président exécutif de Singer, a commenté :