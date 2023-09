Pour tout amateur de Porsche, la ligne désormais emblématique de la 911, le coupé de Stuttgart, est un must. Une ligne intemporelle qui, bien qu'actualisée d'une génération à l'autre, ne renonce pas à ses traits si distinctifs.

Pourtant, il fut un temps où certains clients particulièrement intéressés par la course automobile pouvaient demander une carrosserie spéciale de la Turbo 930 qui abandonnait l'avant caractéristique au profit d'un avant plus élégant, mais moins distinctif avec un capot plat et incliné ainsi que des phares escamotables. Son surnom était "Slant Nose", elle a été produite en trois séries distinctes et non, il ne s'agissait pas d'une tentative d'imitation des Ferrari de l'époque.

Tout commence avec la Gr.5

Pour comprendre la fascination qu'une ligne aussi particulière peut exercer sur un public déjà acquis au modèle, il faut remonter au milieu des années soixante-dix, lorsque Porsche était engagé dans les principales catégories d'endurance, en commençant par celle des prototypes, qu'elle allait dominer en 1976 avec la 936, pour continuer avec les catégories inférieures, dans lesquelles elle courrait avec les dérivés de la 911 .

Porsche935 1976 Porsche 935 1976 Nez incliné

En 1976, le règlement de la FIA introduit le nouveau Groupe 5 dédié aux voitures de production spéciale, connues sous le nom de " Silhouette " : elles sont dérivées de voitures de série, dont elles doivent conserver la carrosserie, comme les voitures Gr.4, mais elles ont plus de liberté pour modifier le reste de la carrosserie et la mécanique.

Porsche n'attendait que ça : à partir de la 911 Turbo type 930, qui avait déjà servi de base à la 934 Gr.4, ils mettent au point une voiture plus puissante et plus rapide baptisée 935, qui se contente dans un premier temps de se doter de garde-boue plus larges et d'ailes plus grandes. Cependant, alors que la saison était déjà lancée, l'équipe a trouvé une solution pour améliorer encore l'aérodynamisme grâce à l'intuition de son directeur technique de l'époque Norbert Singer.

En étudiant le règlement en profondeur, Singer se rend compte qu'il n'est pas précisé si les phares doivent rester dans la même position que sur la voiture de série, alors qu'il est permis de modifier librement les garde-boue qui, sur la 911, intègrent également les phares. Elle remplace donc l'avant caractéristique de la 911 par un avant plus fin et plus aérodynamique qui intègre les phares dans la partie inférieure de la calandre.

Porsche 911 Turbo 3.3 Slant Nose 1980

La "Slant Nose" de route

La 935 s'arrête et son design, inhabituel pour une Porsche, ne manque pas d'attirer l'attention des clients les plus exigeants. Gerhard Siegfried Amann, industriel allemand et "homme de course", a brisé la glace en 1980 en demandant à Porsche une Turbo spéciale avec l'avant de la 935, qui est rapidement devenue un élément de la liste du "département des souhaits spéciaux" de la société, offrant une variante routière de la 930 avec un nez bas et d'autres modifications.

Les premières avaient un pare-chocs avec des phares intégrés et, dans certains cas, un radiateur surdimensionné intégré, des solutions qui n'étaient toutefois pas homologuées dans tous les pays ou états pour une utilisation sur route. C'est pourquoi, à partir de 1983, les "Slant Nose", en allemand "Flachbau", ont également été proposées avec des pare-chocs standard et des phares escamotables.

Porsche 911 Turbo 3.3 Coupe SE Slant Nose 1987 Porsche 911 Turbo 3.3 Cabriolet Slant Nose 1987

Officiellement, Porsche a produit trois séries de ces variantes spéciales, avec des carrosseries de coupé et de cabriolet, la plupart avec des kits améliorant le moteur de 330 ch. Les chiffres réels sont une question controversée pour les amateurs, car Porsche ne les fournit pas officiellement, mais les assimile aux 930 "standard".

Porsche 911 Turbo 3.3 Coupe SE Slant Nose 1986

Quoi qu'il en soit, la première série est la plus rare, précisément en raison des limites d'homologation qui la rendait invendable dans de nombreux pays, et limitait sa diffusion à quelques dizaines d'exemplaires, un peu plus après l'arrivée de la face avant à phares escamotables. Pour la deuxième, on parle d'environ 200, tandis que la troisième aurait dépassé les 600 unités. Au total, la production officielle de la 'Slant Nose' est estimée à moins d'un millier d'exemplaires, pour la plupart des cabriolets.

Kremer Porsche "935" stradale

De plus, comme pour les voitures de course Porsche, qui sont parfois "reproduites" avec l'accord et la coopération du constructeur, par des équipes privées telles que Kremer et Joest, des initiatives privées de préparateurs telles que Gemballa, Ruf, Kremer encore , Rinspeed, Zender et bien d'autres sont également parfois visibles sur la route. Et de nos jours, il y a encore des passionnés qui rendent hommage à ces voitures en les transformant, comme l'a fait un concessionnaire californien avec un exemplaire de 1988.