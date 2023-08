Le concessionnaire Porsche Santa Clarita a créé une Porsche 930 Turbo Slantnose personnalisée, de 1988, dégageant justement le style des années 1980. Les visiteurs du Porsche Classic Restoration Challenge au Werks Reunion à Monterey, en Californie, ont trouvé la machine si attrayante que la voiture a remporté les prix People's Choice et Kids' Choice.

Mais le véhicule de base était loin d’être en si bon état. Porsche Santa Clarita a trouvé sur la voiture des dégâts causés par le feu et la corrosion. Cette 911 étant donc loin d’être parfaite mais c’est précisément pour cette raison qu’elle faisait une bonne candidate pour une révision.

La 911 de 1988 fait partie de ce que les passionnés appellent la série G, qui comprend des véhicules de 1974 à 1989. Porsche Santa Clarita a équipé celle-ci de l'option de museau incliné X83 exclusive au Japon sur la dernière génération 964.

Cette 911 est équipée d'un moteur six cylindres à plat turbocompressé développant 3,5 litres, plutôt que l'unité d'origine de 3,3 litres. Il existe également un refroidisseur d'huile personnalisé et une boîte reconstruite avec un différentiel à glissement limité.

Porsche Santa Clarita affirme que la puissance de la voiture est désormais supérieure à 850 chevaux alors que cette génération de 911 Turbo était disponible en usine avec 326 ch, au maximum. Le constructeur a également amélioré la suspension avec des composants de 911 GT3 RS de génération 997.

La fierté de Porsche Santa Clarita

Cette version présente un extérieur de couleur Rubystar. Une partie du capot et du couvercle de coffre arrière présente un motif tourbillonnant multicolore sur fond noir, un design qui ressemble tout droit à un Trapper Keeper de la fin des années 1980. Voici ce qu’a déclaré Beau Boeckmann, président et chef de l'exploitation de Galpin Motors, qui exploite le concessionnaire Porsche Santa Clarita.

"Malgré des dégâts d'incendie et de corrosion au début, nous avons réussi à la transformer en une Porsche d'époque à l'extérieur et à l'intérieur tout en rendant les performances tout simplement terrifiantes"

L’intérieur justement est majoritairement turquoise. Le centre de chaque siège présente un motif en damier noir et blanc que Porsche appelle pacha (on vous laisse juger du style). Le groupe d'instruments est doté d'un contour Rubystar et les compteurs sont blancs.

Il existe également un système de climatisation mis à jour et une chaîne stéréo utilisant une radio Porsche Classic et des pièces Blaupunkt. Cette voiture représente tout simplement un bel objet de collection.