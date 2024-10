La première Fiat équipée de la technologie Bio-Hybrid est en production au Brésil, dans le complexe automobile de Betim, et sera lancée le mois prochain sur le marché local. C'est la dernière pièce d'un long travail.

Le Tech Center, le Safety Center, le Virtual Center et le Development Center de l'usine de Minas Gerais collaborent depuis des années pour créer des technologies bio-hybrides, qui combinent l'électrification avec des moteurs flex-fuel alimentés à l'éthanol à trois niveaux différents. Voici ce qu'a déclaré Emanuele Cappellano, Président de Stellantis pour l'Amérique du Sud, à ce sujet :

"Ce modèle contribuera à la décarbonation de la mobilité dans le pays, en plus de donner une impulsion à l'évolution du secteur automobile et d'amorcer le processus de nationalisation de l'électrification, plaçant le Brésil dans une position importante par rapport aux autres marchés."

Une référence mondiale

Pour Stellantis, le Brésil est une plateforme de référence mondiale dans le développement de groupes motopropulseurs et de technologies bio-hybrides. Récemment agrandi, le complexe automobile de Betim a une capacité de production de 1,1 million de moteurs par an.

À moyen et long terme, plus de 40 produits et 8 moteurs seront lancés, grâce à un investissement de 32 milliards de reais conformément au plan stratégique à long terme de Stellantis, Dare Forward 2030, qui prévoit une réduction de 50 % des émissions. en 2030, atteindre le zéro carbone d'ici 2038, tous périmètres confondus, avec un pourcentage de compensation à un chiffre des émissions restantes.