RML Group est une société d'ingénierie basée au Royaume-Uni, connue pour ses précédentes créations telles que le Nissan Juke-R et l'Aston Martin Vulcan homologuée pour la route. Le dernier projet de l'atelier, la P39 40th Special Edition, est basée sur la 911 Turbo S de génération 992.1 et c'est une voiture aux performances impressionnantes.

La P39 40SE a un empattement légèrement plus long que la 911 standard, une carrosserie en fibre de carbone inspirée des 24 Heures du Mans et plus de puissance, beaucoup plus. RML a ajouté des turbocompresseurs améliorés, de meilleurs refroidisseurs intermédiaires, des collecteurs améliorés, un système d'échappement en Inconel et un nouveau calculateur au moteur flat-six de 3,8 litres à double turbocompresseur. Le matériel augmente la puissance de série de la Turbo S de 640 à 900 chevaux, tandis que le couple augmente de 200 Nm pour atteindre 1000 Nm de couple au total.

Meilleure sur tous les plans ?

RML affirme que la P39 40SE est quatre secondes plus rapide que la 911 GT3 RS sur la Nordschleife du Nürburgring, déclarant que sa Porsche spéciale bouclera un tour en 6 minutes et 45 secondes. La société raconte également que la P39 est 0,2 seconde plus rapide que la Turbo S standard pour passer de 0 à 100 km/h et 0,8 seconde plus rapide pour atteindre les 160 km/h : 4,5 contre 5,3. La vitesse de pointe de la voiture reste inchangée, à 330 km/h.

En plus de l'empattement plus long de 2,5 cm, RML a également augmenté les voies avant et arrière de 9,9 cm et remplacé la carrosserie par un traitement carbone inspiré du Mans avec un aérodynamisme actif et un système de réduction de la traînée activé par le plongeur. En mode piste, la voiture peut générer jusqu'à 660 kg d'appui à 240 km/h, soit 4,5 fois plus que la Turbo S, et 920 kg à 285 km/h. Un mode tour augmente la hauteur de caisse de la voiture et adoucit l'amortissement.

RML a modernisé l'habitacle de la voiture avec de nouveaux sièges sport équipés de harnais de sécurité à quatre points pour les deux passagers avant. L'atelier a également retiré les sièges arrière et les a remplacés par une demi-cage de sécurité.

La mise à niveau P39 coûte près de 593 000 € ce qui exclut le prix de la Turbo S qui sert du base. L'entreprise ne fabriquera que dix exemplaires, et ils seront disponibles avec une option de couleur spéciale "Rouge Ruby" uniquement pour la 40SE.