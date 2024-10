Elle s'appelle la Ferrari F80 et c'est le modèle de route le plus puissant jamais construit à Maranello : 1 200 ch, pour une vitesse de pointe de 350 km/h, 0-100 km/h en 2,15 secondes, 0-200 km/h en 5,75 secondes.

Elle dispose d'un cockpit "1+1" pour rappeler le lien avec les monoplaces qui courent en Formule 1, dont la F80 exploite également la technologie de turbo-électrification pour diminuer le retard de réponse du moteur thermique.

La mécanique hybride, quant à elle, reprend les réglages de la Ferrari 499P, l'hypercar qui a remporté les deux dernières courses des 24 heures du Mans, dont l'édition du centenaire.

La F80 est également l'héritière d'une famille de voitures de sport légendaires qui font partie de l'histoire non seulement de la marque de Maranello, mais aussi de l'automobile : Ferrari 288 GTO, Ferrari F40, Ferrari F50, Ferrari Enzo, Ferrari LaFerrari.

Ferrari F80 : l'extérieur

Le patrimoine historique de la Ferrari F80 remonte à la Ferrari 288 GTO de 1984, qui a donné naissance à la légendaire Ferrari F40 (1987). Dans les années 1990, cet héritage s'est poursuivi avec la Ferrari F50 (1995), puis, au début des années 2000, avec la Ferrari Enzo (2002), jusqu'à la Ferrari LaFerrari dévoilée il y a déjà dix ans (2013).

Aujourd'hui, en 2024, c'est au tour de la Ferrari F80 de montrer ce dont le constructeur de Maranello est capable en termes de technologie et de performances. Avec ses 1 200 ch, la F80 est la Ferrari routière la plus puissante jamais produite, avec une production limitée à 799 exemplaires jusqu'en 2027, année où l'entreprise fêtera son 80e anniversaire. La tradition est donc respectée, même dans le nom, comme dans le cas des F40 et F50.

La Ferrari F80 a été conçue par le Centro Stile dirigé par Flavio Manzoni, dans le respect des exigences techniques et fonctionnelles. Les flancs très verticaux, qui s'appuient sur les roues, séparent la partie supérieure de la carrosserie en formant presque un angle droit, comme si le « haut et le bas » de la voiture étaient deux éléments solides distincts.

Cette architecture fait ressortir l'habitacle comme une bulle, avec la surface arrière en couleur de carrosserie et le toit en fibre de carbone peinte. En outre, la configuration « 1+1 » des sièges a permis aux concepteurs de resserrer la cellule de l'habitacle afin d'optimiser l'aérodynamisme, ce qui caractérise également l'esthétique générale de la voiture.

L'avant n'a délibérément aucune référence "biologique", il n'est pas destiné à rappeler le regard humain ou animal : les phares sont camouflés, formant un écran noir aux fonctions à la fois optiques et aérodynamiques.

Ferrari F80, la face avant

L'arrière est coupé, avec deux configurations qui donnent des perceptions esthétiques distinctes : l'une avec l'aile en position de repos et l'autre en position relevée. Les feux arrière sont minces, pour créer un effet tunnel, tandis que sur le capot se trouvent six bouches d'aération, comme le nombre de cylindres d'un moteur thermique.

L'aérodynamisme n'a jamais été aussi extrême sur un modèle homologué, avec l'application de concepts aérodynamiques utilisés en Formule 1 et dans les courses d'endurance du WEC (World Endurance Championship).

Dans le conduit avant en forme de "S", appelé S-Duct, il y a un triple profil d'aile, l'aile arrière peut également être inclinée dans l'angle d'incidence, ainsi que relevée et abaissée, et le fond de carénage de la carrosserie est modélisé avec des lames et des canaux très "poussés", pour un total de 1 050 kg de charge verticale générée à 250 km/h pour écraser la voiture au sol (460 kg à l'avant, 590 kg à l'arrière).

Ferrari F80, aérodynamique extrême Ferrari F80, l'aileron arrière

Ferrari F80 : les dimensions

La Ferrari F80 mesure 4,84 mètres de long, 1,14 mètre de haut, 2,06 mètres de large, avec un empattement de 2,67 mètres. La capacité du coffre est de 35 litres, le réservoir d'essence de 63,5 litres et le poids à sec de la voiture est de 1 525 kg, avec une répartition des poids de 42 % à l'avant et 58 % à l'arrière.

Dimensions Longueur 4,84 m Hauteur 1,14 m Largeur 2,06 m Empattement 2,67 m Capacité du compartiment à bagages 35 litri Poids 1.525 kg Répartition du poids 42,2% à l'avant e 57,8% à l'arrière

Ferrari F80 : l'intérieur

La Ferrari F80 veut donner l'impression d'être une Formule 1, avec son cockpit inspiré de celui d'une monoplace et conçu autour du conducteur. Les sièges sont décalés dans le sens de la longueur (le passager étant plus en arrière) et sont également différenciés en termes de couleurs et de matériaux.

La réduction de la largeur de l'habitacle présente des avantages sur le plan de l'aérodynamisme (moins de traînée) et de la limitation du poids dans une zone élevée de la voiture, ce qui a également des répercussions positives sur la tenue de route.

Le volant a été redessiné et est plus petit que celui de la Ferrari LaFerrari (1,4 cm de moins en largeur et 7 cm de moins en hauteur) afin d'améliorer la visibilité et la sensation de conduite sportive. Au lieu de surfaces tactiles numériques, les boutons physiques sur les branches sont de retour, pour faciliter l'utilisation des boutons et les rendre plus perceptibles au toucher : un changement que l'on retrouvera également dans les futures voitures de route du Cheval Cabré.

Ferrari F80, le volant aux dimensions réduites

Ferrari F80 : moteur thermique, module hybride, batterie

Comme pour les supercars qui ont précédé la Ferrari F80, la tendance technologique du sport automobile a été suivie : la 288 GTO et la F40 étaient équipées d'un V8 turbocompressé parce que les voitures de Formule 1 des années 1980 utilisaient des moteurs turbocompressés et, de même, aujourd'hui, tant en Formule 1 qu'en WEC, les moteurs de Ferrari sont des V6 turbo hybrides, une architecture transférée à la supercar de route F80.

Le moteur thermique de la Ferrari F80 est un V6 3.0 avec lubrification à carter sec à 120°, développant 900 ch à 8 750 tr/min et tournant jusqu'à 9 000 tr/min avec un limiteur fixé à 9 200 tr/min. La puissance spécifique de 300 ch/litre est l'un des chiffres techniques les plus impressionnants, tandis que le couple maximal est de 850 Nm à 5 500 tr/min. La boîte de vitesses est à double embrayage et comporte huit rapports.

Ferrari F80, le V6 3.0 de 900 ch

Pour la première fois sur une Ferrari de route, un moteur électrique de 48 volts est placé entre la turbine et le compresseur (montés sur le même essieu), ce qui a permis à deux turbocompresseurs de plus grande taille d'augmenter la puissance. Cette technologie est issue de son expérience en F1 avec le concept MGU-H utilisé dans le groupe motopropulseur des monoplaces.

La F80 est également liée aux courses d'endurance, comme dans le cas des composants dérivés du groupe motopropulseur de la 499P, vainqueur des deux dernières éditions des 24 Heures du Mans : carter, transmission, moteur, boîte de vitesses, etc. Le Mans : carter, chaînes d'entraînement et de distribution, récupérations de pompes à huile, roulements, injecteurs et pompes à essence.

Pour abaisser le centre de gravité, le moteur est très proche du fond plat (il n'y a que 10 cm entre l'axe du vilebrequin et tous les composants disposés au fond du carter), et l'ensemble est incliné pour surélever la boîte de vitesses et disposer d'un extracteur aérodynamique dans le soubassement d'une longueur record : 1,80 mètre.

Le durcissement du V6 par rapport à la 296 GTB pour obtenir 237 ch de plus n'a pas augmenté le poids du moteur.

L'expérience de Ferrari en matière de course automobile a conduit au premier moteur électrique entièrement conçu, testé et produit par Ferrari à Maranello.

L'unité électrique arrière MGU-K avec une architecture de 800 volts tourne à 30 000 tr/min, avec 81 ch (60 kW) "à l'allumage" et 95 ch (70 kW) à la régénération, 45 Nm de couple et un poids de 9 kg.

Les deux moteurs électriques avant à 800 volts et 30 000 tr/min développent chacun 142 ch (105 kW) et 121 Nm. Cet essieu avant électrique permet d'avoir quatre roues motrices.

Le tout est alimenté par une batterie de 800 volts d'une capacité de 2,3 kWh et d'un poids de 39 kg.

MOTEUR THERMIQUE (ICE) Type de moteur V6 - 120° - Carter sec Cylindrée totale 2.992 cm3 Alésage 88 mm x 82 mm Puissance maximale** 900 ch à 8 750 tr/min Couple maximum 850 Nm à 5 550 tr/min Régime moteur maximum 9 000 tr/min (limiteur dynamique à 9200 tr/min) Taux de compression 9,5:1 Puissance spécifique 300 ch/litre

GROUPE MOTOPROPULSEUR HYBRIDE Type de moteur Rotor interne avec stator à bobine dentée, fil de Litz et rotor en configuration de réseau Halbach

E-TURBO (MGU-H) Type de moteur Moteur électrique 48 V dans l'axe des turbines et des compresseurs du moteur thermique

MOTEUR ÉLECTRIQUE ARRIÈRE (MGU-K) Tension de fonctionnement 650 – 860 V Puissance maximum Phase régénérative : 70 kW (95 ch) ; soutien ICE : 60 kW (81 ch) Couple maximum 45 Nm Regime maximum 30 000 tr/min Poids 8,8 kg

MOTEURS ÉLECTRIQUES AVANT Tension de fonctionnement 650 – 860 V Puissance de pointe 105 kW (142 ch) pour chacun des deux moteurs électriques Couple maximum 121 Nm Regime maximum 30.000 tr/min Poids 12,9 kg

BATTERIE HAUTE TENSION Tension maximale 860 V Puissance maximale (charge/décharge) 242 kW Énergie 2,28 kWh Puissance spécifique 6,16 kW/kg Poids 39,3 kg

Ferrari F80 : châssis, suspension, freins, dynamique de la route

La Ferrari F80 est dotée d'un châssis multi-matériaux, dans lequel la cellule habitable (avec des seuils creux) et le toit (produit en une seule séance dans un autoclave) sont en fibre de carbone et en matériaux composites.

Les sous-cadres avant et arrière, constitués de profilés extrudés à section fermée, sont reliés par des pièces de fonderie, sont en aluminium et sont assemblés à la carrosserie par des vis en titane.

Par rapport à la Ferrari LaFerrari, le châssis de la F80 pèse 5 % de moins et présente une rigidité en torsion et en flexion supérieure de 50 %. Les portes s'ouvrent à près de 90° au-dessus de la carrosserie.

Ferrari F80, les portes s'ouvrent en papillon.

La suspension active reprend le schéma de la Ferrari Purosangue, qui n'a pas de barres antiroulis et contrôle chaque roue avec des actionneurs électriques de 48 volts. Le schéma est à double triangulation avec des amortisseurs intérieurs et des leviers créés par impression 3D pour la première fois sur une voiture de route Ferrari, imitant la structure osseuse des êtres vivants afin d'optimiser le poids et la résistance.

Il s'agit de suspensions qui aident à gérer l'aérodynamisme, le confort et la dynamique de conduite, améliorés également grâce au système SSC (Side Slip Control) dans sa dernière version, la 9.0 : avec un nouvel estimateur de vitesse du centre de masse du véhicule, le logiciel estime le paramètre « angle d'assiette » contenu dans les équations sur lesquelles se base le comportement routier de la voiture. Améliorer son efficacité.

Le volant permet de choisir les configurations de conduite Hybrid, Performance et Qualify, sans le mode eDrive de la SF90 Stradale et de la 296 GTB : la F80 ne peut donc pas se déplacer en mode 100% électrique.

La nouvelle fonction Boost Optimisation identifie également le circuit sur lequel vous conduisez pour donner plus de puissance dans les parties les plus appropriées de la piste, sans que le conducteur n'ait à intervenir.

La nouveauté pour les freins de la F80 est l'adoption de la technologie CCM-R Plus, dérivée de l'expérience de Ferrari dans le championnat Challenge et développée avec Brembo pour la première fois sur une voiture de route. Elle utilise de longues fibres de carbone pour améliorer la résistance (+100%) et la conductivité thermique (+300%) ; les surfaces de freinage sont recouvertes d'une couche de carbure de silicium (SiC) qui résiste à l'usure et a un temps de rodage réduit ; et l'utilisation de plaquettes de frein avec un composé spécifique augmente la stabilité du coefficient de frottement dans les conditions les plus extrêmes de la conduite continue sur piste. Les dimensions du système de freinage sont les suivantes : avant 408 x 220 x 38 mm (6 pistons par étrier), arrière 390 x 263 x 32 mm (4 pistons par étrier). Voici les distances de freinage de la Ferrari F80 : 100-0 km/h 28 mètres, 200-0 km/h 98 mètres.

La Ferrari F80 possède des gommes Michelin

Les pneus développés pour la F80 en collaboration avec Michelin mesurent 285/30 R20 à l'avant et 345/30 R21 à l'arrière, et comprennent : les pneus Pilot Sport Cup2, sur lesquels on a travaillé principalement sur la carcasse et la bande de roulement, et les pneus Pilot Sport Cup2 R qui, grâce à des composés spécifiques dérivés du sport automobile, apportent des performances jamais atteintes sur les voitures de route Ferrari.

Ferrari F80 : Le prix

La Ferrari F80 coûte 3,6 millions d'euros TTC, sera construite en 799 exemplaires à partir des premières livraisons fin 2025. La fin de la production est prévue pour 2027 et la célébration des 80 ans de la marque basée à Maranello.