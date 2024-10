Le lancement d'une nouvelle Ferrari est toujours un événement. Et lorsqu'il s'agit d'une Ferrari spéciale, aussi spéciale que l'ont été les séries limitées qui ont relevé la barre des performances à Maranello, le battage médiatique a toujours été extrêmement élevé. Nous parlons ici de modèles comme la 288 GTO, la F40, la F50, l'Enzo et la LaFerrari. Tous ont traversé des salons à l'autre bout du monde, prenant un bain de foule bien mérité avant de se retrouver dans les garages de clients triés sur le volet.

Une tradition qui sera rompue avec la prochaine supercar Ferrari. Comme le prévoit une courte vidéo teaser publiée sur les réseaux sociaux du Cheval Cabré, en effet, la première est prévue pour le 17 octobre à 14h00.

N'en déplaise aux organisateurs du Mondial de l'Automobile de Paris 2024, qui auraient déroulé des tapis (rouges) pour accueillir la nouvelle créature de Maranello.

Ce que nous voyons

Mais revenons à la vidéo (que vous trouverez en bas de l'article) qui montre pour la première fois la nouvelle supercar Ferrari. Certes, elle est recouverte d'un tissu rouge, mais certains éléments ne peuvent être cachés. Comme la hauteur, qui semble particulièrement basse, et un grand aileron à l'arrière, changeant ainsi la formule de l'Enzo et de la LaFerrari. Ensuite, les passages de roues avant sont particulièrement visibles et le capot semble évasé. Comme sur la Ferrari 499P qui a triomphé lors des deux dernières éditions des 24 Heures du Mans.

Ferrari 288 GTO Ferrari LaFerrari

De là, la nouvelle Ferrari devrait porter le groupe motopropulseur, composé d'un V6 combiné à des unités électriques, à plus de 1 000 ch, dépassant les 1 030 ch de la SF90 FXX. D'autre part, représentant le haut de la gamme de production de Maranello, il est clair qu'elle vise à être la Ferrari la plus puissante de tous les temps. Si la présence du V6 est confirmée, il s'agira du downsizing le plus prononcé (en termes de cylindrée uniquement, bien sûr) dans l'histoire des voitures de pointe du Cavallino, qui ne sont jamais descendues en dessous du V8 de la 288 GTO et de la F40.

Ferrari F40 Ferrari F50 Ferrari Enzo

Il ne reste plus qu'à attendre moins d'un jour la présentation de la nouvelle Hypercar de Ferrari pour en connaître tous les détails.