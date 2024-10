Après que les F40, F50, Enzo et LaFerrari aient reçu de nouveaux pneus, leur ancêtre est maintenant proposé avec de nouvelles gommes Pirelli. L'ensemble Cinturato P7 sur mesure s'adresse à un public restreint, car la GTO est la plus rare des supercars phares de Ferrari. Seules 272 unités ont été fabriquées entre 1984 et 1987. C'est vrai, il y a de nouveaux pneus pour un véhicule dont la production a été arrêtée il y a près de 40 ans.

Initialement conçu pour les voitures de rallye WRC de 1974, le Cinturato P7 a été le premier pneu à profil ultra bas de Pirelli et a fait son apparition sur les modèles homologués pour la route quelques années plus tard. Pour la GTO, la gomme est disponible dans les dimensions d'origine : 225/50 R16 à l'avant et 265/50 R16 à l'arrière.

Aucune image supplémentaire n'a été fournie, mais nous savons que les pneus ont un look d'époque, comme les autres produits de la gamme Collezione. Dans une interview accordée à Motor1, Emanuelle Vanzetti, l'ingénieur en charge du programme Collezione de Pirelli, a déclaré que les nouveaux pneus sont "100 % respectueux du look original, mais aussi, autant que possible, respectueux de la tenue de route et du style de conduite d'origine."

Le prix n'est pas mentionné, mais si vous avez une GTO dans votre garage, l'argent n'est pas un problème.

Pour la F40, dont un peu plus de 1 300 exemplaires ont été construits, Pirelli vend un jeu de pneus P Zero dédié, mesurant 245/40 R17 à l'avant et 335/35 R17 à l'arrière. Presque aussi rare que la 288 GTO, la F50 a été assemblée à 349 exemplaires et ceux qui ont la chance d'en posséder une peuvent acheter un nouveau train de pneus P Zero Corsa (245/35 R18 et 335/30 R18).

Limitée à 400 exemplaires, l'Enzo est également compatible avec un train de pneus P Zero Corsa, mais les pneus sont plus grands, 245/35 R19 à l'avant et 345/35 R19 à l'arrière. Les dernières supercars phares de Ferrari, la LaFerrari et sa sœur Aperta à toit ouvert, sont équipées de pneus P Zero Corsa Asimmetrico 2. Le vaisseau amiral électrifié était initialement limité à 499 voitures, mais une 500e voiture a été fabriquée et vendue aux enchères pour venir en aide aux personnes touchées par le tremblement de terre en Italie en 2016.

Nous pourrions être à quelques semaines d'un nouveau vaisseau amiral de Ferrari. La rumeur veut que le modèle portant le nom de code interne « F250 » soit bientôt présenté avec un V-6 hybride ultra-puissant. Si l'on en croit les rapports, il y aura 599 coupés et 199 cabriolets, plus une version XX hardcore limitée à 30 unités.

La nouvelle génération de Ferrari se mesurera à la McLaren W1 récemment dévoilée et à une éventuelle version de production de la Porsche Mission X, créant ainsi une autre Sainte Trinité. Ce ne sera pas tout à fait la même chose que le trio LaFerrari/P1/918 Spyder puisque la nouvelle Porsche sera entièrement électrique... drôle d'époque.

Ferrari 288 GTO