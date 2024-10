Le 30 septembre 2024, Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, a qualifié de "date historique" le jour où le trigénérateur de l'usine de Maranello a été éteint. Par conséquent, le gaz ne sera plus utilisé pour produire de l'électricité, qui sera fournie uniquement à partir de sources renouvelables. Pour l'entreprise, il s'agit d'un pas décisif vers la neutralité carbone à l'horizon 2030.

"Il s'agit d'une nouvelle étape importante après l'installation de la centrale à pile à combustible, les nouveaux bâtiments à efficacité énergétique maximale et les solutions d'efficacité énergétique dans les processus de production", a déclaré M. Vigna. "Je suis fier de travailler avec une équipe aussi engagée sur la voie de la neutralité carbone."

Une usine d'excellence

L'arrêt du tri-générateur à gaz, qui produit de l'électricité, de la chaleur et de l'énergie de refroidissement depuis 2009, a eu lieu trois mois plus tôt que prévu et permet de poursuivre le chemin entrepris en remplaçant une partie importante du gaz méthane par des sources d'énergie renouvelables.

En effet, l'approvisionnement en électricité continuera d'être garanti, entre autres, par le doublement du nombre de systèmes photovoltaïques installés, dans le but d'atteindre environ 10 mégawatts crête (MWc) d'ici 2030, à partir des 5 MWc actuels.

Ferrari La centrale de trigénération de l'usine de Maranello

Il convient toutefois de rappeler que le trigénérateur, qui a produit jusqu'en 2022 environ 120 GWh/an d'électricité à pleine capacité grâce à deux moteurs endothermiques à gaz méthane, était un exemple de technologie à haut rendement (High Yield Cogeneration) qui, au fil des ans, a été reconnu par le Gestore Servizi Energetici (GSE) sous la forme de certificats blancs, attestant de la réalisation d'économies d'énergie.

Le plan de décarbonisation de Ferrari

Ferrari a dévoilé son plan de décarbonisation lors de la journée des marchés financiers en 2022. L'arrêt du tri-générateur alimenté au gaz garantira une réduction annuelle de 60 % des émissions de CO2 des champs d'application 1 et 2 et une réduction de 70 % de la consommation de méthane par rapport aux niveaux précédents.

Actuellement, la part d'énergie renouvelable autoproduite par l'usine et l'approvisionnement par le biais d'un contrat d'achat d'électricité à partir de sources renouvelables couvrent ensemble environ 40 % des besoins du site de Maranello. Le reste, explique l'entreprise, est fourni par le réseau, en achetant uniquement de l'énergie dont l'origine est garantie comme provenant de sources renouvelables.

Pour soutenir ce changement dans le mix énergétique, Ferrari a renforcé l'infrastructure électrique générale des installations de Maranello, avec la rénovation complète de la sous-station électrique et l'installation de trois nouveaux transformateurs de 40 MVA chacun.

La consommation totale d'énergie au sein du Groupe pour 2023 était de 1 520 TJ, soit une diminution de 4 % par rapport à 2022 (1 580 TJ), dans le cadre d'une innovation technologique et de processus continue pour l'approvisionnement en énergie et l'efficacité énergétique.