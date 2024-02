Entre les voitures et les véhicules lourds, en comptant l'usine Ford de Silverton où est né l'Amarok mais également celles qui produisent les camions et les bus de Scania et MAN (marques qu'il contrôle à travers le groupe Traton), le groupe Volkswagen peut se vanter d'avoir pas moins de quatre sites de production en Afrique du Sud, sans aucun doute l'État africain où l'industrie automobile est la plus développée.

L'un d'entre eux, le seul à produire des voitures, a d'ailleurs été récemment reconnu comme l'un des meilleurs au monde en matière de gestion de l'impact environnemental, grâce à une politique attentive de réduction de la consommation et des pratiques polluantes. Il s'agit de l'usine de Kariega, où sont produits depuis plus de 60 ans les modèles les plus populaires de la marque Volkswagen, le dernier étant l'actuelle Polo.

Cette semaine, le 1,5 millionième véhicule construit pour l'exportation est sorti des chaînes de production : une Polo GTI destinée au Royaume-Uni, qui a également marqué le 21 165ème véhicule construit pour l'exportation cette année seulement. L'année dernière, l'usine de Kariega a construit 101 557 Polo, mais le record du nombre d'unités produites en une année a été établi en 2019, lorsque l'équipe a construit 108 422 véhicules destinés à d'autres marchés.

Le "petit Wolfsburg" africain

L'usine Volkswagen South Africa (VWSA) a été créée en 1951 près de la petite ville de Uitenhage, rebaptisée plus tard Kariega, dans le sud de la province du Cap-Oriental, surplombant l'actuelle Nelson Mandela Bay, sous le nom de South Africa Motor Assembers and Distributors (SAMAD).

Volkswagen a pris une participation minoritaire en 1956, ajoutant un département de moulage de carrosserie et un département de production de moteurs environ 10 ans plus tard, devenant l'actionnaire majoritaire et achevant l'acquisition en 1974.

L'usine Volkswagen de Kariega, en Afrique du Sud

Au cours de ses décennies d'activité, cette usine a produit un grand nombre des modèles Volkswagen les plus populaires, principalement pour le marché intérieur et le marché général de la conduite à droite. Plusieurs séries de la classique Coccinelle/Beetle, la Polo et la Golf, mais aussi les 1500 et 1600, la Jetta, la Passat, la petite Fox et les Transporter T1, T2 et T3 sortent de cette usine. De plus, elle produit certains modèles Audi tels que les 80, A4, 100 et 200 et A6 jusqu'à la cinquième génération.

Production de la Polo à Kariega

La Polo et l'excellence environnementale

Aujourd'hui, l'usine de Kariega est la référence pour la production de la Polo, qui produit la version actuelle et la variante Vivo basée sur la cinquième génération. Avec une superficie d'un peu plus d'un demi-million de mètres carrés et un effectif de 3 600 personnes, elle produit en moyenne 710 voitures par jour, plus de 130 000 par an et plus de 26 000 moteurs.

En tant que l'un des principaux sites stratégiques hors d'Europe, Kariega participe à l'ambitieux programme de décarbonisation de Volkswagen, qui a mis en œuvre un plan de gestion basé sur la flexibilité et l'efficacité, en adoptant de nombreux processus vertueux pour réduire l'impact sur l'environnement. Tout cela lui a valu de recevoir le prix international Lean & Green Management en octobre 2023.

Polo produite en Afrique du Sud

Parmi les fleurons de l'usine sud-africaine qui lui ont permis de mériter le prix, on peut citer la procédure de cartographie de la chaîne de valeur, la planification à long terme et le système de gestion de l'atelier qui permettent de trouver plus rapidement des solutions aux problèmes opérationnels, mais aussi l'accent mis sur la gestion des ressources, en particulier l'eau et l'énergie, et les projets de réduction des déchets.

En fait, l'usine dispose d'une station de recyclage des eaux usées et d'une station de récupération des eaux de pluie, de panneaux solaires sur le toit du bâtiment principal et d'un projet de protection de la biodiversité dans les espaces verts environnants.

Le terrain et les espaces verts de l'usine Kariega

En 2022, les résultats en termes de réduction des déchets et de la pollution ont également été certifiés avec une réduction, par rapport aux valeurs de 2010, de 49 % de la consommation d'énergie, de 52 % des émissions de CO₂, de 68 % de la consommation d'eau et de 73 % des déchets, tandis que les rejets de solvants ont été réduits de 32 % sur le site. Dans l'ensemble, l'usine a réduit son impact sur l'environnement de plus de 53 %.

Fiche d'information sur Kariega