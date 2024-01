Bien que l'usine de Mladá Boleslav soit la plus importante et la plus représentative de Skoda, même sur la voie de la durabilité, elle n'a pas été la première à atteindre le statut de "neutralité carbone".

L'honneur revient à l'usine de Vrchlabí, dans le nord de la République tchèque, qui produit des transmissions pour l'ensemble du groupe Volkswagen depuis 2012 et qui vient de terminer un processus d'équilibrage des émissions en prévision de sa conversion en usine de pièces électriques.

C'est précisément dans la perspective de cette importante conversion que l'entreprise a annoncé que l'usine elle-même connaît ces semaines-ci une révolution majeure en termes de processus logistiques internes et externes, grâce à l'adoption du nouveau Project ONE Log de l'ensemble du groupe Volkswagen.

De la Favorit au double embrayage

Le site de Vrchlabí, situé dans la région de Hradec Králové, a été construit en 1908 par une entreprise de carrosserie. Transféré à Skoda en 1946, il a produit des composants jusqu'en 1987, date à laquelle il a été choisi pour abriter les lignes de production de la Favorit, dernier modèle fabriqué en interne par le constructeur tchèque avant l'arrivée de Volkswagen.

Vue aérienne de l'usine en 2019

La Favorit a cédé la place à la Felicia puis aux nouvelles Octavia, Fabia, Superb et Roomster, sur des plateformes du groupe allemand. En 2012, suite à une réorganisation, elle arrête la production de voitures pour se concentrer sur la fabrication des boîtes de vitesses à double embrayage DSG, de plus en plus populaires, notamment la version DQ 200 à 7 rapports, en produisant 2 300 unités par jour et plus de 4 millions en dix ans.

Objectif autonomie

Le Project ONE Log est un vaste projet qui couvrira progressivement de nombreuses autres usines à travers le Groupe Volkswagen. L'objectif de l'entreprise est d'introduire la numérisation dans les processus logistiques, afin de les rendre plus efficaces qu'ils ne le sont aujourd'hui.

Les différentes étapes franchies dans la production des boîtes DSG. Le pallier de 4 millions d'unités date de février dernier.

Cela se fera au cours des mois et des années à venir grâce à l'introduction progressive de l'un des systèmes SAP (Systems Applications and Products) les plus avancés au monde. Pour Skoda Auto, il s'agit du plus grand changement de système dans l'usine depuis 25 ans et il devrait conduire à une réduction substantielle des coûts d'exploitation.

Éliminer les émissions de CO2 en 12 étapes

En ce qui concerne les émissions, le fait que Vrchlabí soit une "simple" usine de pièces détachées, et qu'elle ne dispose donc pas de départements essentiels tels que la production de carrosseries et la peinture (parmi les plus complexes à "nettoyer"), ne suffit pas à expliquer comment elle est parvenue à devenir la première usine de Skoda à ne pas émettre de CO2 en 2020.

En fait, cette usine a été adoptée comme site pilote pour un programme global de réduction de la consommation, des déchets et de toutes les formes de pollution, comprenant 12 domaines d'intervention différents, du recyclage des huiles hydrauliques utilisées pour l'entraînement des machines aux systèmes de filtration électrostatique, en passant par la réduction de la pression des compresseurs et l'élimination de toutes les fuites possibles.

Les progrès en matière de gestion de l'énergie ont permis d'économiser plus de 2 000 MWh d'énergie thermique et près de 1 500 MWh d'électricité en 2020, notamment grâce à l'isolation des circuits inutilisés et à la mise en œuvre d'un plan de contrôle intelligent de la température.

L'élément le plus important a toutefois été l'acquisition d'énergie provenant de sources vertes, telles que l'énergie photovoltaïque et l'hydroélectricité, qui couvre désormais 90% des besoins totaux du site. Tout cela a permis de réduire les émissions de CO2 de 45 000 à seulement 3 000 tonnes par an, compensées par le financement d'activités et d'initiatives environnementales certifiées. Un modèle que Skoda reproduit à Mladá Boleslav et Kvasiny.

Systèmes de transport et d'assemblage entièrement automatiques

À cela s'ajoute un niveau élevé d'automatisation : des phases entières de la production sont entièrement gérées par des robots, de même que le transport des pièces et des transmissions complètes, qui se déplacent sur des chariots tirés par des tracteurs autoguidés sur des itinéraires prédéterminés.

Comme dans les autres usines, un programme de recyclage total a été adopté pour les déchets de production, des déchets de transformation aux emballages, en utilisant les déchets non recyclables pour produire de l'énergie thermique. En outre, le méthane a été remplacé par du biogaz produit par une installation spécifique.

En 2020, une équipe de 29 employés de Vrchlabí a planté des arbres dans le parc national des monts des Géants

Un arbre pour chaque voiture

Pour en revenir aux mesures de compensation, les premières initiatives prises par la marque tchèque sur son territoire visent à promouvoir la reforestation dans les zones où se trouvent les usines.

L'engagement de planter un arbre pour chaque nouveau véhicule vendu a déjà contribué à augmenter les espaces verts en République tchèque de plus d'un million pour la seule année 2020, dont 1 400 sont situés autour des trois usines, ainsi que 27 000 mètres carrés d'arbustes et de haies qui favorisent la prolifération de la faune et des insectes.

D'autres projets importants sont lancés dans des pays comme l'Inde, où l'entreprise possède d'autres bases de production importantes et des modèles spécifiques. Skoda y promeut également des programmes de reforestation et la création de parcs solaires produisant de l'énergie propre, dans le but de rendre le bilan de l'ensemble de ses activités mondiales neutre en carbone d'ici 2030.

