Dans les années 1980, la technologie des suspensions n'était pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui. Mais grâce à la puissance des ordinateurs modernes et à l'usinage de précision, les ingénieurs peuvent désormais fabriquer des amortisseurs et des ressorts de meilleure qualité qu'on ne l'aurait pas imaginé il y a 20 ans. C'est pourquoi le nouveau kit de suspensions V3 de KW pour la Ferrari Testarossa nous semble si attrayant.

Ce dernier, à ressorts hélicoïdaux KW V3 Classic, est le premier kit de ce type proposé par "KW" pour une Ferrari classique. Jusqu'à présent, l'entreprise allemande ne proposait que des kits pour les Ferrari plus récentes.

Le kit comprend six amortisseurs au total, deux à l'avant et quatre à l'arrière (chaque montant arrière de la Testarossa était doté de ressorts et d'amortisseurs parallèles, similaires à sa concurrente la plus proche, la Lamborghini Countach). En plus d'une vitesse de virage plus élevée, le kit promet une meilleure « maniabilité, une meilleure stabilité en ligne droite et un meilleur confort de conduite », selon KW.

La suspension atteint cette maniabilité supérieure grâce à la technologie multi-valves de KW. Chaque amortisseur est composé de plusieurs valves, selon la firme. Cela permet à l'amortisseur de réagir indépendamment aux impacts à haute et basse vitesse, améliorant considérablement la maniabilité et élargissant la plage de fonctionnement de celui-ci.

Une exclusivité Testarossa

L'amélioration de la tenue de route et du confort de conduite ne représente toutefois qu'une partie de l'histoire. La plus grande amélioration provient d'un ajout optionnel pour les V3, un système de levage hydraulique intégré qui est monté sur les amortisseurs avant. Il peut relever le nez de la Testarossa de 4,5 cm en appuyant sur un bouton et l'abaisser automatiquement une fois que la voiture atteint 64 km/h. Désormais, les propriétaires n'ont plus d'excuse pour ne pas conduire leur voiture n'importe où et n'importe quand (enfin presque).

Les combinés filetés sont proposés à partir de 6 999 €, avant taxes et frais de port. Ajoutez 2 000 € supplémentaires si vous souhaitez également l'équipement de levage hydraulique. Ce n'est pas bon marché, mais pour un équipement de haute qualité et correctement développé (de plus, destiné à une Ferrari), nous dirions que c'est raisonnable. Malheureusement, le V3 n'est disponible que pour la Testarossa pour l'instant, donc si vous possédez une 512 TR ou une 512 M, il faudra peut-être patienter encore un peu.

