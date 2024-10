Il y a 20 ans, au salon de l'automobile de Paris, du 25 septembre au 10 octobre 2004, Ferrari présentait pour la première fois la F430. La successeur de la F360 n'était pas seulement une nouveauté visuellement séduisante et excitante, ses caractéristiques techniques attiraient également l'attention. De nombreuses innovations du bolide rouge provenaient directement de Formule 1.

La Ferrari F430 (type F131) n'était cependant pas entièrement nouvelle, mais plutôt un rafraîchissement complet de la 360 avec des modifications au niveau de l'extérieur et de la puissance. La F430 a été remplacée par la 458, qui sera présentée le 28 juillet 2009. Entre 2005 et 2009, on estime que Ferrari a construit 16 750 F430.

La carrosserie de la F430, conçue par Pininfarina en collaboration avec Frank Stephenson (directeur du design conceptuel et du développement chez Ferrari-Maserati), a été retravaillée par rapport à son prédécesseur, la 360. Bien que le coefficient de résistance à l'air soit resté le même, la pression d'appui a été considérablement augmentée.

Afin de transmettre proprement l'énorme puissance à la route, l'aérodynamique a été nettement améliorée par rapport à la F360. Un soubassement lisse et l'imposant diffuseur arrière entre les doubles sorties d'échappement à gauche et à droite y ont notamment contribué.

Bien qu'elle ait le même châssis en aluminium Alcoa, la même ligne de toit, les mêmes portes et le même vitrage, la 430 se distinguait nettement de la 360. Dans le design extérieur, on travaillait une grande partie de l'héritage de Ferrari. À l'arrière, on remarque les feux de la Ferrari Enzo et les fentes d'aération du capot. Le nom de la voiture a été gravé sur le rétroviseur du conducteur dans le style Testarossa. Les grandes ouvertures ovales dans le pare-chocs avant rappellent les modèles de course Ferrari des années 60, notamment la 156 "Sharknose" de Formule 1.

La F430 était équipée d'un moteur V8 de 4 308 cm3 de la famille "Ferrari-Maserati" F136. Ce nouveau moteur représentait un changement important pour Ferrari, car tous les moteurs V8 utilisés jusqu'à présent étaient issus du programme de course Dino des années 1950. Ce cycle de développement de cinquante ans s'est achevé avec le tout nouveau moteur utilisé dans la F430, dont l'architecture remplaçait le V12 issu de la Dino dans la plupart des autres voitures de Ferrari.

Les caractéristiques de performance du moteur sont les suivantes : 490 ch (360 kW) à 8 500 tr/min et 465 Nm de couple à 5 250 tr/min, dont 80% étaient disponibles en dessous de 3 500 tr/min. Malgré l'augmentation de 20% de la cylindrée, le poids du moteur n'a augmenté que de quatre kilogrammes, tandis que le diamètre a été réduit pour faciliter le packaging.

Les bielles, les pistons et le vilebrequin ont été entièrement repensés, tandis que la culasse à 4 soupapes, les soupapes et les trompettes d'admission étaient directement inspirées des moteurs de Formule 1 afin d'obtenir un rendement volumétrique optimal. La F430 atteignait une vitesse maximale de plus de 315 km/h et accélèrait de 0 à 100 km/h en 4,0 secondes, soit 0,6 seconde de moins que l'ancien modèle.

Par litre de cylindrée, le moteur mobilisait donc 114 CV. Le rapport poids/puissance du bolide de 1 450 kg était encore plus sensationnel : 1 CV ne devait déplacer que 2,95 kg. La F430 se rapproche ainsi presque du rapport poids/puissance de 2,82 kg de la Mercedes SLR McLaren. À titre de comparaison, une BMW M3 pèse déjà 4,5 kilos par CV.

Les freins de la F430 étaient développés en étroite collaboration avec Brembo et Bosch, ce qui se traduisait par un nouvel alliage de fonte pour les disques de frein. Le nouvel alliage contenait du molybdène, ce qui permettait une meilleure dissipation de la chaleur. La F430 était également disponible avec le pack de freinage composite en céramique renforcé par des fibres de carbone et du carbure de silicium (C/SiC) en option. Ferrari affirme que les freins en carbone-céramique ne se dégradaient pas après 300 à 360 tours sur le circuit d'essai de Fiorano.

La F430 était également équipée de l'E-Diff, un différentiel autobloquant actif commandé par ordinateur qui pouvait faire varier la répartition du couple en fonction de l'angle de braquage et de l'accélération latérale.

Première du Manettino

Parmi les autres caractéristiques remarquables figurait la première utilisation du bouton Manettino de Ferrari sur le volant : le conducteur peut choisir entre cinq réglages différents qui influencent le système ESC, la suspension électronique "Skyhook", le comportement de la boîte de vitesses, la réponse à l'accélérateur et le E-Diff. Cette fonction est similaire au système Terrain Response de Land Rover. La boîte de vitesses manuelle automatisée F1 était l'œuvre de Graziano Trasmissioni.

La Ferrari F430 était disponible avec des pneus exclusifs Goodyear Eagle F1 GSD3 EMT, qui présentaient un profil en V, une capacité de roulage à plat et la technologie OneTRED.

La F430 Spider est la version cabriolet de la F430. Elle a été présentée au Salon de l'automobile de Genève en 2005 et est devenue ainsi le 21e cabriolet de Ferrari adapté à la route. La transformation d'une capote fermée en un cabriolet ouvert s'est faite en deux étapes : le toit se replie automatiquement dans un espace situé au-dessus du compartiment moteur. L'intérieur et les performances du spider étaient identiques à ceux du coupé, avec une légère augmentation du poids et une réduction de 5 km/h de la vitesse maximale.

La Ferrari SP1 (Special Project Number 1), basée sur la F430, était la première pièce unique produite dans le cadre du Ferrari Portfolio Coachbuilding Programme, également connu sous le nom de Special Projects Programme (SP).

La carrosserie était conçue par l'ancien designer de Pininfarina, Leonardo Fioravanti, à la demande de Junichiro Hiramatsu, un homme d'affaires japonais, ancien président du Ferrari Club of Japan et collectionneur passionné. Hiamatsu était un admirateur du prototype F100 de Fioravanti de 1998.