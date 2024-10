Avec la présentation récente de la nouvelle Porsche 911, nous savions que ce n'était qu'une question de temps avant que la ou les variantes GT3 ne suivent. Bien que nous ne disposions pas encore d'un aperçu complet ou de détails officiels sur la nouvelle voiture de sport axée sur la piste, Porsche a donné un avant-goût de la nouvelle génération de GT3 avec une image teaser et quelques détails préliminaires.

Porsche promet que la prochaine 911 GT3 sera encore plus "exaltante" et "innovante" que ses prédécesseurs. Elle se présentera en deux variantes au lancement, mais Porsche ne dévoile pas encore la nature de ces deux variantes. Nous pensons qu'il y aura une 911 GT3 standard et une GT3 RS. Ou, qui sait, nous pourrions voir la GT3 Touring au lancement.

Porsche

Les pilotes professionnels de Porsche, Walter Rohrl et Jorg Bergmeister, seront les deux premiers heureux élus à prendre le volant de la 911 GT3 de série et donneront un aperçu de la voiture de sport lors de son lancement. Nous ne savons pas exactement ce qui propulsera cette dernière génération, mais nous ne nous attendons pas à ce que la nouvelle 911 GT3 devienne hybride comme sa sœur, la Carrera GTS.

La 911 GT3 sortante est équipée d'un moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres qui développe 500 chevaux et 460 Nm de couple, ce qui est suffisant pour atteindre un temps de 0 à 100 km/h d'environ 3 secondes. La 911 GT3 RS, équipée du même moteur à six cylindres à plat, développe 518 ch et 465 Nm de couple, ce qui lui permet d'atteindre le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes environ.

La nouvelle 911 GT3 sera sans aucun doute encore plus puissante, surtout dans sa version RS. Mais nous ne connaîtrons pas tous les détails avant qu'elle n'apparaisse. Heureusement, vous n'aurez pas à attendre longtemps : la nouvelle Porsche 911 GT3 sera présentée le mardi 18 octobre à 12h30.