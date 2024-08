Avec la prolifération des véhicules électriques, le changement de vitesse est en passe de devenir un art perdu. Mais ce n'est pas forcément le cas. Hyundai vous permet de simuler les changements de vitesse dans le Ioniq 5 N grâce à une fonction appelée "N e-Shift", qui imite une transmission à double embrayage (à huit rapports) semblable à celle d'une Veloster N. Les ateliers de pièces de rechange sont allés encore plus loin en concevant des véhicules électriques avec des boîtes de vitesses manuelles. Porsche, en revanche, n'accepte rien de tout cela.

Dans une interview accordée au magazine australien Drive, Lars Kern, responsable du développement chez la marque allemande, a déclaré que l'entreprise surveillait de près ce que faisaient les autres constructeurs automobiles. Cela inclut Hyundai et sa division N, qui a conçu ce qui est sans doute l'un des véhicules électriques les plus excitants à ce jour. Cependant, la marque basée à Zuffenhausen pense que les changements de vitesse artificiels feraient plus de mal que de bien.

"Bien sûr, nous étudions ce que fait la concurrence, mais notre point de vue est toujours le suivant : pourquoi devrions-nous faire pire ? Comment la puissance est transmise ou appliquée ? Le moteur électrique est meilleur qu'un moteur à combustion interne, nous avons donc pensé qu'il n'y avait aucune raison de simuler ce qui s'est passé dans le passé."

Cette dernière affirmation est plutôt controversée, étant donné que Porsche a apposé le badge Turbo sur la Taycan. De plus, le crossover Macan de deuxième génération a déjà engendré une version Turbo bien qu'il ne soit pas doté d'un moteur thermique. On commence à se demander si une éventuelle 911 électrique, qui ne sortira pas avant la fin de la décennie, obtiendra elle aussi un badge Turbo. Le modèle à essence l'utilise d'ailleurs depuis 1975. Jusqu'à il y a quelques années, le surnom "Turbo" faisait strictement référence à la turbocompression, mais il s'agit désormais également d'un niveau de finition indiquant la version rapide.

Pas d'artifices

Cependant, ces faux changements de vitesse pourraient entraver les performances d'un moteur électrique avec sa réponse instantanée. Porsche pense qu'un moteur électrique est meilleur qu'un moteur à combustion interne, alors pourquoi regarder en arrière au lieu de se concentrer sur l'avenir ? Il convient de noter que la Taycan dispose en fait d'une transmission à deux vitesses. La première est utilisée pour un démarrage plus rapide, tandis que la seconde est destinée à l'efficacité et à libérer plus de puissance à des vitesses plus élevées. Le nouveau Macan EV utilise une configuration à une seule vitesse.

"Nous l'avons étudié, mais… je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser pour donner l'impression qu'il s'agit d'un moteur à combustion, car ce n'est pas le cas, donc nous ne le faisons pas. Nous ne voulons pas simuler le moteur thermique, car nous en produisons toujours, donc nous ne voyons pas l'intérêt de le faire."

Porsche admet toutefois avoir déjà joué avec l'idée de changements de vitesse artificiels. Le projet en était encore à ses balbutiements lorsqu'il a été abandonné, car aucun prototype de véhicule électrique n'a été construit. Kern a déclaré que l'entreprise avait même testé la Hyundai Ioniq 5 N et sa fonction non conventionnelle, mais qu'elle ne leur avait tout simplement pas plu :

"Nous avons conduit la Hyundai et nous l'avons examinée, et, évidemment, il y a toujours des gens qui pensent que c'est une bonne idée et d'autres qui affirment que c'est une mauvaise idée. Nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous n'essayons pas de faire en sorte que la voiture électrique ressemble à un moteur à combustion, c'est pourquoi nous n'avons tout simplement pas donné suite à ce projet."

Des objectifs repoussés

Porsche ne renonce pas à électrifier sa gamme puisque les Macan, Boxster et Cayman à moteur thermique disparaissent pour laisser la place à des véhicules électriques. De plus, la prochaine génération de Cayenne sera également purement électrique. Cependant, l'objectif annoncé en 2022 de voir les véhicules électriques représenter plus de 80 % des ventes annuelles d'ici la fin de la décennie n'est plus d'actualité.

Ce projet ambitieux dépend désormais "de la demande des clients et du développement de l'électromobilité", a déclaré un porte-parole de Porsche, qui a raconté que "la transition vers les voitures électriques prend plus de temps que prévu". C'est pourquoi le Cayenne actuel conservera le V8 jusqu'à la prochaine décennie et sera vendu aux côtés du modèle électrique de nouvelle génération.