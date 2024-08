Porsche joue bien son jeu avec le Cayenne en maintenant les versions à essence en vente même après l'arrivée du modèle électrique. La voiture à moteur à combustion interne sera proposée jusque dans les années 2030 et la marque allemande va suivre une stratégie similaire pour la Panamera.

Lancée en début d'année, la Panamera de troisième génération a encore de beaux jours devant elle. Le directeur de la recherche et du développement de Porsche a confirmé au magazine britannique Autocar qu'il s'agirait d'une voiture entièrement électrique. Michael Steiner a expliqué que la dualité du modèle ferait écho à celle du SUV :

"Le nouveau Cayenne est entièrement électrique, mais pendant toute sa durée de vie, nous aurons la version thermique en parallèle. Ce sera la même chose pour la Panamera."

Porsche

Quelle place dans la famille Porsche ?

Étant donné que la date de lancement de la version électrique n'a même pas encore été annoncée et que le modèle à moteur thermique sera disponible pendant le cycle de vie du nouveau véhicule, la voiture à essence restera probablement en vente pendant la prochaine décennie. Mais quelle place la Panamera sans moteur à combustion occupera-t-elle dans la gamme de Porsche ? D'après une déclaration précédente du PDG Oliver Blume, la voiture pourrait se placer au-dessus de la Taycan :

"Je pense que cela pourrait fonctionner, d'avoir les deux véhicules électriques, car ils évoluent dans des segments différents. La Panamera est un cran au-dessus de la Taycan."

Porsche a déjà appliqué cette stratégie ICE+EV avec les modèles Macan à essence et électriques, en quelque sorte. Le crossover à propulsion conventionnelle disparaîtra en 2026. Entre-temps, il a déjà été abandonné en Europe car il ne respecte plus une loi plus stricte sur la cybersécurité entrée en vigueur plus tôt cette année.

Pour la même raison, les 718 Boxster et 718 Cayman ne sont plus commercialisés dans l'UE. Le duo de voitures de sport reste disponible sur d'autres marchés, mais il sera lui aussi retiré vers 2025 pour laisser la place à des modèles électriques.

Porsche espère toujours atteindre son objectif de 80 % de véhicules électriques d'ici 2030 et renouvelle ses voitures pour ouvrir la voie. Le grand SUV à trois rangées qui sortira plus tard dans la décennie sera exclusivement électrique. Cependant, l'entreprise basée à Zuffenhausen est un peu plus prudente en termes d'adoption des véhicules électriques maintenant qu'elle a réalisé que "cette transition se fera plus lentement sur de nombreux marchés", selon Steiner.

Porsche

La gestion de la transition

Il pense également que le carburant synthétique pourrait aider lors de cette transition progressive du moteur à combustion interne au véhicule électrique en mélangeant des e-carburants avec de l'essence :

"D'ici la fin de la décennie, une part importante de e-carburant pourrait être utilisée. Nous pourrions, petit à petit, gallon par gallon, remplacer le carburant fossile par du e-carburant en préparant un mélange."

Depuis décembre 2022, Porsche produit du carburant synthétique dans une usine au Chili. Pour rappel, le moteur à combustion devrait connaître un nouveau souffle dans l'UE, puisque les ventes de nouvelles voitures à moteur à combustion interne pourraient se poursuivre après 2035, à condition qu'elles soient alimentées par un carburant neutre en carbone. Cependant, le PDG de BMW, Oliver Zipse, craint que la législation qui entoure l'utilisation de carburants synthétiques ne s'avère être une "fausse solution" :

"Il existe actuellement de nombreux indices qui laissent penser que la Commission européenne s’efforce de trouver une solution bidon dans laquelle l’interdiction des moteurs à combustion serait assouplie simplement en s’ouvrant ostensiblement aux carburants électroniques. Mais si elle ne fait rien ensuite pour accélérer la montée en puissance des carburants à faible teneur en CO2 et rendre leur utilisation possible, il s’agirait d’une interdiction délibérée des moteurs à combustion."

Quoi qu'il en soit, Porsche n'abandonne pas le développement des moteurs à combustion. Steiner a déclaré que les investissements continueront d'être réalisés dans les V6 et V8 pour répondre aux normes d'émissions plus strictes.