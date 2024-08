Après avoir fait sensation lorsque des photos d'une 911 GT1-esque arrivant à LAX ont circulé sur les réseaux sociaux, la société britannique Tuthill Porsche a lancé la GT One. Il s'agit d'un hommage à la voiture de course 911 GT1 de la fin des années 1990, avec plus de 600 chevaux, un poids à vide de 1 200 kg et une production prévue de 22 voitures.

Tuthill Porsche est un peu timide quant à la base exacte de la GT One. La 911 GT1 de 1996 et 1997 utilisait la partie avant et centrale d'une 911 de série associée à un arrière tubulaire en acier unique provenant du prototype 962. Peut-être que Tuthill fait quelque chose de similaire ici, car la GT One est à moteur central et n'est manifestement pas une 911 à l'arrière.

Ce que nous savons, c'est qu'elle est proposée avec un choix de six cylindres à plat de 4,0 litres, ou un six cylindres à plat atmosphérique de 500 chevaux à haut régime (comme le moteur de 11 000 tr/min que Tuthill a développé pour sa 911 K), soit un six cylindres à plat de plus de 600 chevaux à "induction forcée". Tuthill Porsche ne précise pas si le moteur est turbocompressé ou suralimenté, mais nous devons imaginer qu'il est turbocompressé, car les moteurs Porsche ne sont généralement pas suralimentés.

Tuthill Porsche Tuthill Porsche

La GT One peut être équipée d'une boîte de vitesses manuelle ou, dans le cas de la voiture présentée ici, d'une boîte de vitesses à double embrayage. La GT One est équipée d'une suspension à double triangulation à l'avant et à l'arrière, de freins en carbone-céramique et d'un arceau de sécurité conforme aux normes de la FIA. La carrosserie est entièrement en fibre de carbone, naturellement, et le design est l'œuvre de Florian Flatau, basé en Californie, qui a déjà travaillé avec Singer.

Si vous ne connaissez pas Tuthill Porsche, vous devriez le savoir. Il s'agit d'un atelier de rallye et de restauration de longue date basé au cœur de la "vallée des sports mécaniques" du Royaume-Uni, qui a récemment commencé à travailler avec Singer et à construire ses propres restomods sauvages.

Il est vrai que le nom est un peu étrange, étant donné que la 911 GT1 a couru contre la Toyota GT-One en 1998. Il s'agit également d'une rupture avec la philosophie de la 911 GT1 originale, qui était une véritable spéciale d'homologation. Une voiture de route parce qu'elle devait l'être. Tuthill s'empresse de préciser que la GT One est avant tout une voiture de route, même si elle pourrait être équipée d'un kit aérodynamique pour la conduite sur circuit.

Tuthill Porsche n'a pas encore révélé le prix, mais on imagine qu'il est élevé, comme c'est le cas pour ce genre de choses. Et si vous voulez une voiture qui se démarque parmi les Porsche resto-mods, vous pourriez faire bien pire que ça.