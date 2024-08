Lors de la Monterey Car Week 2024, Maserati présentera une nouvelle voiture de sport basée sur la MC20, l'expression ultime du potentiel de la voiture de sport au Trident. Elle sera accompagnée d'un autre nouveau modèle appelé Maserati MC20 Tributo Modenese, une pièce unique créée par le département Fuoriserie, celui qui se consacre à la création des modèles spéciaux de l'entreprise.

Ce modèle unique est destiné à célébrer la ville de Modène, qui accueille depuis 1939 la société Maserati, fondée à Bologne en 1910.

À quoi ressemble la nouvelle Maserati ?

Les principales modifications apportées à la Maserati MC20 Tributo Modenese concernent l'esthétique, avec une carrosserie habillée d'un bleu vif alternant avec le noir, et la forme du Trident - le logo de l'entreprise - qui se dessine sur le capot avant. L'alternance entre les deux couleurs est rompue par des inserts jaunes qui courent le long des profils inférieurs du coupé italien et qui servent de toile de fond au lettrage noir MC20 sur les portes.

Maserati Maserati MC20 Tributo Modenese Maserati Maserati MC20 Tributo Modenese

Il n'y a pas d'images de l'intérieur de la Maserati MC20 Tributo Modenese, qui devrait reprendre la couleur de la carrosserie, en conservant le design intérieur intact, avec une instrumentation numérique de 10 pouces, un écran central de la même diagonale et un look qui mélange la sportivité et l'élégance.

En ce qui concerne la mécanique, rien ne devrait changer, le V6 3 litres turbocompressé de 630 ch, à sa place au centre arrière, transmettant la puissance et le couple (730 Nm) aux seules roues arrière. Aucune annonce n'a été faite quant au prix et à la question de savoir si la MC20 spéciale a déjà été achetée par un collectionneur ou si elle est encore sur le marché. Nous en saurons probablement plus lors de la Monterey Car Week.