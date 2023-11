Porsche souhaite que les gens sachent qu'elle prend l'électrification au sérieux. C'est pourquoi elle annonce des améliorations dans son usine principale de Stuttgart-Zuffenhausen, où sont fabriquées la légendaire 911 ainsi que les 718 Cayman et Boxster.

Après des retards répétés dus principalement à des problèmes de développement de la plate-forme logicielle, Porsche se prépare à lancer ses véhicules électriques de nouvelle génération à partir de l'année prochaine.

Il s'agit du très important SUV Macan électrique, qui arrivera dans le courant de l'année 2024, et de la voiture de sport 718 entièrement électrique, attendue pour la fin de l'année 2025.

Le constructeur automobile a annoncé qu'il mettait en œuvre "d'importantes mesures de reconstruction et d'extension" dans son usine principale afin de permettre la production de la nouvelle génération de voitures de sport électriques 718 sur la ligne d'assemblage traditionnelle, aux côtés des modèles Porsche équipés d'un moteur boxer.

Nous savions déjà que le Macan électrique serait fabriqué parallèlement au Macan ICE pendant un certain temps, ce qui pourrait indiquer que Porsche n'est pas encore prêt à mettre tous ses œufs dans le même panier.

Nouveau tunnel lumineux à l'usine Porsche de Zuffenhausen

Le constructeur automobile a indiqué qu'il investissait 250 millions d'euros (271 millions de dollars) dans les travaux de construction, qui comprendront la modernisation de nombreux systèmes de production et l'intégration de l'assemblage du groupe motopropulseur pour le Macan électrique dans l'usine de moteurs existante de Zuffenhausen.

Après l'assemblage, les groupes motopropulseurs du Macan électrique seront expédiés à l'usine Porsche de Leipzig, où les véhicules seront produits.

"60 ans de Porsche 911 et 75 ans de voitures de sport Porsche : ce double anniversaire marque une année spéciale pour Porsche. Les mesures de reconstruction et l'extension de la production de voitures de sport dans notre usine principale constituent une étape importante pour le site de Zuffenhausen", a déclaré Albrecht Reimold, membre du Comité exécutif chargé de la production et de la logistique chez Porsche AG.

"Les mesures de conversion permettront d'accroître l'efficacité, d'appliquer les normes de qualité les plus strictes et de produire à la fois des voitures de sport à moteur à combustion et des voitures de sport électriques. Nous ouvrirons ainsi un nouveau chapitre de la production de voitures de sport dans le cadre de l'usine intelligente."

Dans le cadre du programme de modernisation, Porsche a agrandi la zone de production des voitures de sport à deux portes de l'usine principale. Cette zone utilisera des véhicules à guidage automatique (AGV), qui remplaceront la ligne d'assemblage traditionnelle par une ligne dite "Flexiline" qui permettra d'assembler les VE et les ICE sur la même ligne. Porsche utilise déjà des AGV pour la production de la Taycan.

La société a indiqué qu'elle mettait également en place de nouveaux processus d'assemblage et de nouvelles stations d'assurance qualité. Des points de contrôle normalisés d'assurance qualité et d'approbation, ont été intégrés au processus de production. Porsche a par ailleurs installé un nouveau tunnel lumineux pour l'inspection des véhicules.

En outre, les bancs d'essai acoustiques ont été adaptés aux exigences des véhicules électriques, tandis que les bancs d'essai pour les contrôles d'étanchéité et de surface ont été entièrement réorganisés.

Porsche étend également les zones logistiques au sein de l'atelier de carrosserie, en ajoutant un nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Centre Porsche, en face du Musée Porsche. Ce bâtiment, dont l'achèvement est prévu pour 2025, approvisionnera l'atelier de carrosserie en pièces détachées pour la Taycan et les voitures de sport grâce à des rayonnages à grande hauteur s'étendant sur deux étages.

Il s'agit là d'une bonne nouvelle, mais le fait est que nous ne disposons pas d'un calendrier précis pour le lancement de la production du tant attendu Macan électrique et de la 718 électrique, la première voiture de sport électrique à deux portes de la marque. Porsche indique que le Macan entrera en production en 2024, tandis que la 718 est attendue aux alentours de 2025.