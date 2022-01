Dans les années 1980, à l'instar de Peugeot et de sa terrible 205 T16, Citroën voulait aussi créer sa voiture de rallye du Groupe B. Il était hors de question pour le constructeur aux chevrons de dépenser des sommes astronomiques pour son développement, il a alors utilisé des pièces existantes et conservé le moteur à l'avant tandis que ses concurrents avaient tous des voitures de rallye à moteur central (à l'exception de l'Audi Quattro).

Citroën avait foi en sa capacité à surmonter tous les obstacles, ainsi, en 1986, il présenta ses BX 4 TC Evo Groupe B et BX 4TC qu'il devait produire à 200 exemplaires (version route) comme le stipulait la réglementation. On ne peut pas dire que la bête de course de Citroën a brillé en rallye. Trop lourde, et après de multiples problèmes techniques, l'équipe Citroën était contrainte d'abandonner avant même la fin de la saison.

Entre-temps, Citroën avait produit les 200 exemplaires de la version route du modèle engagé en compétition, mais seulement 62 exemplaires ont trouvé preneur ! Citroën a donc pris la décision de détruire les unités restantes avant même leur sortie d'usine. Il resterait actuellement une trentaine de Citroën BX 4TC encore en vie, et cet exemplaire en fait partie.

Si vous avez toujours rêvé de posséder ce modèle hyper rare, il est actuellement à vendre aux Etats-Unis. Immatriculée pour la première fois en 1987, cette voiture a été livrée à son premier propriétaire parisien qui l'a soigneusement entretenue jusqu'en 2000. Elle affiche aujourd'hui un peu plus de 52 000 km, et de nombreuses pièces ont été remplacées comme l'embrayage et la courroie de distribution (liste non exhaustive).

La voiture semble dans un état très correct comme en attestent les images. Le vendeur précise dans son annonce que la peinture est d'origine et en bon état général malgré quelques égratignures et éclats. Son prix de vente est de 198 000 dollars, soit un peu moins de 175 000 €.

Vous retrouverez tous les détails de la vente en cliquant ici.