Il est loin le temps où les voitures chinoises ressemblaient à de simples clones de voitures européennes ou américaines plus célèbres. Bien sûr, il arrive encore que des nouveautés "made in China" ressemblent aux formes de certaines voitures à succès déjà vues, mais c'est de plus en plus rare.

L'industrie automobile chinoise, désormais bien partie pour conquérir les marchés internationaux, semble avoir compris la leçon et commence à proposer des modèles aux lignes originales et modernes, de plus en plus souvent créées par des designers occidentaux.

Dans une sorte de "chasse aux designers" de plus en plus poussée, les principaux constructeurs automobiles chinois se lancent en effet un défi pour embaucher des centaines de ces designers qui ont fait la fortune des constructeurs allemands, britanniques, italiens, français ou américains. Découvrons qui sont certains de ces designers et ce qu'ont dessiné leurs crayons avant d'atterrir dans le grand pays asiatique.

Wolfgang Egger - BYD

L'un des designers européens les plus connus à avoir déménagé en Chine est Wolfgang Egger, directeur du design de BYD depuis 2017, un rôle qu'il avait déjà occupé chez Audi, Lamborghini, Alfa Romeo et Seat.

Wolfgang Egger

Le rôle de l'Allemand Egger, également connu pour ses fructueuses collaborations avec Walter de Silva, est depuis longtemps de superviser les projets les plus importants des différentes marques avec lesquelles il travaille. L'ensemble des nouvelles séries BYD Seal, Dolphin, Han et Atto 3 peut être attribué à l'équipe dirigée par Wolfgang Egger.

2016> - BYD

2007-2013 - Audi Group

2001-2007 - Alfa Romeo

2001-2001 - Lancia

1993-2001 - Seat

1989-1993 - Alfa Romeo

Klaus Zyciora Bischoff - Changan

Également allemand et père stylistique de nombreuses voitures européennes célèbres, Klaus Zyciora Bischoff est le designer qui, après avoir créé les Volkswagen Golf VII et VIII et toute la gamme ID, de l'ID.3 à l'ID. Buzz, qui a déménagé à la fin de l'année 2023 à Changan, en Chine.

Klaus Zyciora Bischoff

En tant que responsable du design pour l'ensemble du groupe Changan, M. Zyciora est chargé de définir le design des nouvelles voitures chinoises de la marque Changan Auto, mais aussi celui des nouvelles marques 100 % électriques telles qu'Avatr et Deepal.

2023> - Changan

2007-2023 - Volkswagen

Kris Tomasson - NIO

C'est plutôt des États-Unis que vient Kris Tomasson, le designer industriel qui, après plusieurs passages chez BMW et Ford, a atterri en 2015 chez NIO, la start-up chinoise spécialisée dans les voitures électriques qui s'appelait alors NextEV.

Kris Tomasson

M. Tomasson est désormais vice-président du design de NIO et directeur du centre de style de NIO à Munich, où le style de tous les nouveaux modèles à batterie est développé, depuis la supercar EP9 jusqu'au vaisseau amiral Nio ET7, qui est également vendu dans certains pays européens. L'équipe bavaroise de NIO compte également Raul Pires Jr (anciennement Bentley, Italdesign, Audi et Great Wall) et Adil Benwadih (anciennement Aston Martin, Audi et Opel).

2015> - NIO

2014-2015 - BMW

Ford

1992-1998 - BMW

Stefan Sielaff - Geely

Parmi les nombreux designers allemands qui dessinent les nouvelles voitures chinoises, on trouve Stefan Sielaff, l'homme au crayon qui a créé les formes de l'Audi A1, de l'Audi A7 Sportback, de la Mercedes CLS et du Bentley Bentayga.

Stefan Sielaff

Depuis 2021, M. Sielaff travaille au sein du groupe Geely en tant que vice-président du design mondial au siège suédois de Göteborg. Il y supervise le nouveau style de toutes les marques du groupe telles que Geely Auto, Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, LEVC, Lotus et smart. Parmi les nombreux designers occidentaux qui travaillent pour le groupe Geely, citons la Finlandaise Camilla Kropp (Lotus), le Suédois Lars Falk (Zeekr), Javier Garcia-Gallardo (Zeekr) et Goran Ozbolt, qui dirige le Geely Innovation Design Centre à Milan.

2021> - Geely

2015-2021 - Bentley

2012-2015 - Volkswagen Group

2005-2012 - Audi

2002-2005 - Daimler

Pontus Fontaeus - GAC

Le géant chinois GAC fait également appel à un Occidental pour concevoir ses nouvelles voitures. Il s'agit du designer américano-suédois Pontus Fontaeus, qui occupe la double fonction de directeur de GAC Advanced Design Los Angeles et de directeur technique du centre de R&D de GAC en Chine.

Pontus Fontaeus

Fontaeus, qui a notamment stylé les Volvo V40, V60 et Faraday Future à son actif, travaille dans le centre de style de GAC en Californie depuis 2017. Rappelons que GAC dispose également d'un centre de style en Italie, à Milan plus précisément, dirigé par le Français Stéphane Janin.

2017> - GAC

2015-2017 - Faraday Future

2007-2010 - Volvo

2004-2007 - Kia

2001-2004 - Volkswagen

1996-2001 - Renault

1993-1996 - General Motors

Henning Knoepfle - Dongfeng

Lorsque l'on parle de géants chinois de l'automobile, il est difficile d'oublier le groupe Dongfeng. À partir de 2021, le designer allemand Henning Knoepfle dirigera le centre technique de Dongfeng Motor Corporation à Wuhan.

Henning Knoepfle

Knoepfle est particulièrement responsable de la naissance de la nouvelle marque de voitures électriques eπ, mais aussi des autres marques du groupe telles que Forthing, Voyah et Aeolus. Andrew Collinson dirige l'Advanced Design Shanghai de Dongfeng.

2021> - Dongfeng

2021 - Great Wall Motor

2019-2021 - Dongfeng

2019 - Volvo Truck

Andrew Dyson - Great Wall Motors

Le groupe Great Wall Motors, désormais abrégé en GWM, s'appuie sur le père de voitures emblématiques telles que le premier Volkswagen Touareg, la Chrysler Crossfire, la Saab 9-5 et l'Opel Mokka 2020. Il s'appelle Andrew Dyson.

Andrew Dyson

M. Dyson est directeur du design chez GWM depuis 2022 et est chargé de superviser l'image future des modèles Haval, WEY, ORA et Tank.

2022> - Great Wall Motors

2007-2021 - Opel

2000-2007 - Chrysler

1989-2000 - Volkswagen

1988-1990 - Jaguar Land Rover

Giles Taylor - FAW

Parmi les premiers créateurs européens à collaborer avec les fabricants chinois figure Giles Taylor, le Britannique qui a pris la tête du centre de style de FAW à Munich en 2018.

Giles Taylor

Taylor a à son actif des voitures telles que la Citroën Xsara, la Jaguar XJ 2010 et la Rolls-Royce Phantom 2017. Pour le groupe China FAW, il dirige depuis l'équipe de conception des nouvelles voitures de la marque Hongqi.

2018> - FAW

2011-2018 - Rolls-Royce

1996-2011 - Jaguar

1992-1997 - PSA Peugeot Citroen

Sajdin Osmancevic - Chery

Sajdin Osmancevic a récemment rejoint Chery Automobile Co. dans le centre de style de Wuhu. Le designer bosniaque a déjà dessiné les lignes du nouveau SUV Chery Tiggo 11, ainsi que plusieurs modèles nouveaux ou restylés des marques Fulwin et Cougar.

Sajdin Osmancevic

Avant de rejoindre Chery, Osmancevic a travaillé chez Skoda, Ford et Great Wall.

2023> - Chery

2021-2023 - Great Wall Motor

2019-2021 - Ford

2016-2019 - Skoda

2014-2015 - BMW

Rafik Ferrag - Xpeng

De la France à la Chine, c'est le grand pas qu'a franchi le designer Rafik Ferrag pour devenir le directeur du design de la start-up chinoise de voitures électriques Xpeng en 2023.

Rafik Ferrag

Rejoignant le bureau de Guangzhou en 2017, Ferraq a été nommé directeur du design extérieur de Xpeng en avril 2023 et est responsable du style pur de la voiture volante Xpeng Aeroth depuis 2021.

2018> - Xpeng

2012-2017 - Honda

2010-2011 - PSA Peugeot Citroen

Benjamin Baum - Li Auto

Encore une start-up chinoise et un designer germanophone. Il s'agit de Li Auto, la nouvelle société basée à Pékin qui a commencé avec des hybrides à prolongateur d'autonomie et qui se tourne maintenant vers les électriques purs comme le Li Auto Mega également conçu par Benjamin Baum.

Benjamin Baum

Bien que jeune, Baum a une longue expérience chez Porsche, où il a contribué à dessiner les lignes de la série 911 992. En 2022, il est venu à Pékin pour développer les SUV Li Auto L7, L8 et L9.

2022> - Li Auto

2011-2020 - Porsche

2011 - Audi

