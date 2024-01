Peu de gens le savent, mais la société Mercedes doit beaucoup au designer automobile américain Michael Fink. Parmi ses réalisations, la première génération du CLS, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. La C 219, comme elle s'appelle en interne, a été produite entre octobre 2004 et juillet 2010 et a été dessinée par Mister Fink dès 2001.

C'est également lui qui a conçu la première CLK, le coupé C-Sport et les modèles Maybach 57 et 62. Mais qu'était donc la première CLS ? Selon le service de presse de Mercedes, elle combinait le "charisme fortement émotionnel" d'un coupé avec le "confort et la praticité" d'une berline.

Galerie: Mercedes CLS (C219, 2004-2010)

6 Photos

L'histoire de la Mercedes CLS commence dès 2003. Deux véhicules brillent dans le hall de Mercedes à l'IAA 2003 : l'étude Vision CLS et la supercar SLR McLaren. La Vision CLS est née sous l'impulsion conséquente du designer en chef de l'époque, le professeur Peter Pfeiffer. Son objectif : donner à la marque, par le biais du design, une charge de fascination et d'émotion plus forte, mais aussi une sérénité souveraine.

Lorsque Mercedes-Benz lève le voile sur la Vision CLS rouge bordeaux métallisé au salon de l'automobile de Francfort, le monde entier comprend immédiatement qu'il s'agit d'une icône du design - un coupé quatre portes aux lignes très élégantes et expressives.

Mercedes Vision CLS (2003)

En raison de l'écho extrêmement positif, la production de la série 219 débute à peine un an plus tard. Elle contribue considérablement à la dynamisation de la marque. La forme de la carrosserie est déterminante pour le secteur : d'autres constructeurs automobiles la reprennent également, par exemple sous la forme de la VW CC ou de la BMW Série 6 Gran Coupé.

Début octobre 2004, la version de série de la nouvelle Mercedes Classe CLS est présentée en grande première sur le marché. Elle est basée sur la plate-forme de l'ancienne Classe E (W211) et partage des composants importants comme les moteurs, les transmissions et un empattement identique de 2 854 mm. En comparaison, la voiture est 95 mm plus longue, 51 mm plus large et 27 mm plus basse et dispose, selon Mercedes, d'une suspension 30 % plus rigide et d'une direction plus réactive. En termes de prix, la Classe CLS se situe au-dessus de la Classe E, mais en dessous de la Classe S dans la gamme de modèles Mercedes.

La gamme de moteurs comprend deux puissants moteurs à essence : dans le CLS 350, un moteur V6 nouvellement développé de 200 kW (272 ch) et dans le CLS 500, un puissant huit cylindres de 225 kW (306 ch). Les deux moteurs sont associés de série à la nouvelle boîte automatique à sept rapports 7G-TRONIC. Sur le modèle haut de gamme CLS 500, la suspension pneumatique Airmatic et la climatisation à quatre zones, entre autres, offrent un confort digne de la Classe S.

Le concept de coupé à quatre portes permet également aux passagers arrière de monter et de descendre aisément du véhicule. Ils prennent place sur deux sièges individuels confortables et jouissent d'une grande liberté de mouvement. Le cockpit du premier CLS, richement boisé, devient légendaire.

La distance entre les places avant et arrière est de 829 millimètres et dépasse ainsi les valeurs des berlines comparables, tout comme l'espace pour les épaules et les coudes (respectivement 1422 et 1464 millimètres à l'arrière). Avec un volume pouvant atteindre 505 litres (selon la méthode de mesure VDA), la nouvelle Classe CLS dépasse aussi nettement les valeurs d'autres coupés et de certaines berlines en termes de volume de coffre.

Le CLS 350 prend le départ avec un moteur V6 de conception nouvelle qui développe 200 kW/272 ch et un couple maximal de 350 newtons-mètres dès 2400 tr/min. Ces deux valeurs sont des records dans cette catégorie de cylindrée.

Le coupé six cylindres CLS 350 accélère de 0 à 100 km/h en 7,0 secondes et atteint une vitesse maximale de 250 km/h. Le moteur V6, qui aime tourner, s'harmonise avec la nouvelle boîte automatique à sept rapports 7G-TRONIC, qui fait partie de la dotation de série. Il s'agit à l'époque de la première boîte de vitesses de ce type au monde pour les voitures de tourisme. Le CLS 500, avec son V8 de 306 ch et son couple de 460 Nm, accélère de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.

Et il y a aussi un diesel dans le CLS dès le début : 320 CDI jusqu'en 2009, puis poursuivi sous le nom de 350 CDI jusqu'en 2010. La puissance du moteur de 3,0 litres reste cependant toujours la même avec 165 kW (224 ch), tout comme le couple maximal de 540 Nm. De série sur toutes les CLS : le système de freinage électro-hydraulique Sensotronic Brake Control, en abrégé SBC.

Mi-2006, Mercedes lance sur le CLS le premier moteur essence au monde à injection directe piézoélectrique et à combustion dirigée par jet. Le six cylindres de 215 kW (292 ch) du CLS 350 CGI doit permettre de réaliser une nouvelle économie de carburant d'environ dix pour cent par rapport au moteur à essence V6 à injection en canal. Le CLS 500 est désormais équipé du nouveau moteur V8 de la Classe S qui, avec 285 kW (388 ch), offre une puissance supérieure d'environ 26 % à celle du huit cylindres précédent.

Autre nouveauté : le CLS 63 AMG, dont le moteur V8 atmosphérique développe 378 kW (514 ch). Il succède à l'ancien CLS 55 AMG d'une puissance de 476 ch, qui était en outre le seul CLS à n'avoir qu'une boîte automatique à cinq rapports.

Enfin, le seul grand lifting de la série C 219 a lieu début 2008 : la nouvelle motorisation d'entrée de gamme, le CLS 280 avec un moteur V6 moderne, développe 170 kW (231 ch). Le modèle haut de gamme de la série, le CLS 63 AMG doté d'un moteur V8 de 6,3 litres de 378 kW (514 ch), dispose dès à présent de jantes AMG en alliage léger de 19 pouces et d'un nouveau système d'échappement sport.

À l'avant, on remarque la grille de calandre modifiée, qui comporte désormais deux lamelles au lieu de quatre auparavant. Des grilles en forme de losange, tridimensionnelles et peintes en gris atlas dans les ouvertures d'aération confèrent à la vue frontale encore plus d'assurance et soulignent en outre la largeur du véhicule. Les rétroviseurs, qui ont augmenté de 32 %, ont également été redessinés. Les clignotants latéraux à LED qui y sont intégrés ont une forme de flèche.

Vu de l'arrière, le CLS nouvelle génération se distingue par une nouvelle jupe arrière, de nouveaux feux arrière et des sorties d'échappement modifiées. Les embouts d'échappement trapézoïdaux, qui étaient auparavant ovales, renforcent cette impression. Les feux arrière sont désormais équipés de la technologie LED.

Der letzte Mercedes CLS der Baureihe 219

L'intérieur est également mis à jour : Un volant en cuir à trois branches redessiné avec des touches multifonctions en fait partie, tout comme un combiné d'instruments au nouveau look. Ainsi, les cadrans blancs contrastent avec la surface ciselée de la plaque tubulaire. De nouvelles applications en bois de châtaignier remplacent le coloris Laurel mat.

Les prix commencent d'ailleurs à l'époque à près de 56 000 euros pour le CLS 280, et il faut débourser un peu plus de 107 000 euros pour le CLS 63 AMG. La production de la série C219 s'élève à 170 000 unités dans le monde entier pendant ses six années de production. Le dernier modèle CLS de la série 219 sort des chaînes de l'usine de Sindelfingen le 26 juillet 2010 : la CLS 550 noire unie est livrée à un client américain.