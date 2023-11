L'histoire récente d'Alpine est curieuse. La société basée à Dieppe, qui s'apprête à passer au tout électrique, a annoncé en 2021 qu'elle collaborerait avec Lotus pour développer la plateforme sur laquelle naîtraient les héritières électriques de l'A110 et de l'Elise. Puis, en mai de cette année, le partenariat a été rompu et Alpine (comme Lotus après tout) a décidé de suivre une autre voie, de manière indépendante. Aujourd'hui, Philippe Krief, PDG de la marque, a déclaré qu'il fallait trouver des investisseurs pour mener à bien les projets ambitieux. Et c'est là que les choses se compliquent.

Le retour de Lotus, par l'intermédiaire de Geely

Lotus, comme on le sait, appartient au groupe chinois Geely, qui possède également Polestar, Volvo, Zeekr et 50 % de smart, entre autres. Et voilà que Krief annonce que c'est justement Geely - Zhejiang Geely Holding Group pour être précis - qui pourrait être l'un des investisseurs d'Alpine. Comme pour dire : Lotus sort par la porte, mais revient par la fenêtre. Ou quelque chose de ce genre.

"Geely fait partie du groupe d'entreprises que nous évaluons", a déclaré Krief, qui a confirmé les discussions en cours entre les deux constructeurs. "Pour l'instant, a-t-il ajouté, la priorité pour 2024 est de concrétiser le plan industriel et le plan de production d'Alpine".

Alpine A310, il render di Motor1.com

Un partenaire connu

Renault et Geely travaillent déjà ensemble. Ils ont récemment décidé de former une coentreprise pour la production de moteurs thermiques et de groupes motopropulseurs hybrides et travaillent côte à côte en Corée du Sud.

L'investissement de Geely dans Alpine s'inscrit parfaitement dans les ambitions du milliardaire et fondateur du groupe, Li Shufu, qui souhaite développer les ventes sur tous les grands marchés en occupant tous les créneaux possibles. Mais il serait également utile à Luca De Meo, PDG du groupe Renault, d'atteindre les 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la marque Alpine d'ici 2030.