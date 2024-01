Xpeng est dans la course à la voiture volante. La marque chinoise est l'une des plus actives dans ce domaine, à tel point qu'elle a créé en 2023 la division AeroHT, dont l'objectif est de "donner des ailes" à une voiture dans un futur proche.

Après des premiers concepts expérimentaux plus proches d'un gros drone que d'une véritable voiture, Xpeng a récemment présenté deux nouveaux prototypes qui, bien qu'encore très futuristes, sont proches de la version de production. Car oui, le constructeur va les produire en série d'ici la fin de l'année prochaine.

Une "Chiron volante"

Le premier prototype de Xpeng s'appelle eVTOL et fait penser à une hypercar, avec des lignes tendues, deux portes et une longue partie arrière qui rappelle vaguement la Bugatti Chiron. Pour optimiser l'aérodynamique, la voiture n'a pas de poignées de porte visibles et possède des caméras à la place des rétroviseurs. Lorsque vous souhaitez activer le mode "vol", huit rotors gigantesques émergent de l'arrière.

La voiture volante de Xpeng

La puissance et l'autonomie n'ont pas été déclarées, nous savons cependant que l'objectif de Xpeng est de maintenir le poids de la voiture autour de 1 000 kg et de la commercialiser en 2024 à un prix équivalent à environ 130 000 euros. Rappelons qu'en 2022, un essai de vol avait été réalisé (avec succès) avec un prototype de deux tonnes.

Un monospace avec une "surprise"

Un nouveau concept élaboré par Xpeng abandonne les formes d'une supercar pour adopter celles d'un monospace. Son style semble combiner le Tesla Cybertruck et le Li Auto Mega MPV, mais cet étrange minivan promet d'être un "véhicule modulaire".

Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un petit hélicoptère capable de transporter deux personnes, avec la possibilité d'un pilotage manuel ou automatique. Le véhicule est désormais entrée dans la phase de préparation pour la production en série. Concernant ses caractéristiques, il peut accueillir jusqu'à 5 passagers, son groupe motopropulseur électrique permet de recharger plusieurs fois le module pneumatique, sa configuration à trois essieux et à six roues permet une transmission intégrale 6x6 et une direction sur les roues arrière.

Tan Wang, co-fondateur et vice-président de la division, a déclaré :