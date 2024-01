Les Tesla Model Y et Hyundai Ioniq 5 sont deux des crossovers électriques les plus populaires (surtout le Tesla, qui est la voiture à batterie la plus vendue au monde). En même temps, ils représentent deux visions complètement différentes en termes de design : plus de courbes et de minimalisme pour le Model Y et des formes caissonnées et futuristes pour la Ioniq 5.

Tous deux disposent d'une version haute performance et sont dotés de nombreux systèmes d'aide à la conduite. Il est donc temps de les comparer sous tous les angles.

Extérieur

Tesla Model Y Hyundai Ioniq 5

Le Model Y et le Ioniq 5 sont tous deux classés dans le segment D, bien que leurs dimensions soient légèrement différentes. Le Hyundai est plus court (4,64 m), tandis que la Tesla mesure 4,75 m. La hauteur est en revanche pratiquement identique, avec 1,61 m pour le Ioniq 5 et 1,60 m pour le Model Y.

Ce qui change sensiblement, c'est le style. Le Model Y a des formes en goutte d'eau, avec des phares simples inspirés de la Model 3 pré-restylée. Les surfaces sont extrêmement lisses, ce qui témoigne de la recherche d'une efficacité maximale.

Le Ioniq 5 a un look très "boxy", presque inspiré des voitures compactes des années 1980. Dans l'ensemble, cependant, le Hyundai semble venir du futur, avec des phares LED composés de nombreux pixels et des éléments noirs brillants qui donnent de la personnalité à la voiture. Les passages de roues sont vraiment grands et accueillent des jantes en alliage jusqu'à 20 pouces. Les feux arrière sont également spectaculaires, avec l'inscription "Ioniq 5" au centre du hayon.

La version la plus sportive du Tesla (la Performance) ne change que le style des jantes, alors que le Ioniq 5 N est une voiture différente. Des appendices aérodynamiques ad hoc, des voies plus larges et des roues spécifiques ne sont que quelques-unes des caractéristiques de ce qui est, à toutes fins utiles, la voiture de sport coréenne de série la plus puissante de tous les temps.

Modèle Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Empattement (m) Tesla Model Y 4,75 1,85 1,60 2,89 Hyundai Ioniq 5 4,64 1,89 1,61 3,00

Intérieur

À bord, Tesla et Hyundai privilégient tous deux le minimalisme. Sur le Model Y, ce concept est poussé à l'extrême, avec un tableau de bord très épuré doté d'un écran tactile de 15 pouces à partir duquel on peut pratiquement tout contrôler. De l'infodivertissement aux fonctions de confort, chaque aspect de la voiture peut être géré directement à partir de l'écran central.

Même les sièges ont un aspect légèrement élaboré et sont disponibles en noir ou en blanc. Il y a aussi le toit panoramique fixe et un coffre bien utilisé d'une capacité minimale de 600 litres (plus 117 litres pour le "frunk").

L'intérieur du Tesla Model Y Hyundai Ioniq 5, l'intérieur

Dans le Hyundai, nous trouvons deux écrans de 12,3 pouces pour l'instrumentation numérique et l'infodivertissement intégrés dans le même panneau. Le multimédia, la connectivité et la navigation y sont contrôlés. Il y a également un affichage tête haute avec réalité augmentée et un élément central coulissant longitudinalement entre la première et la deuxième rangée de sièges.

En termes de praticité, le Ioniq 5 dispose d'un coffre d'une capacité de 530 litres, alors que le "frunk" n'est que de 57 litres. En pratique, il n'y a de place dans le capot avant que pour de petits outils ou un câble de recharge.

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité coffre Tesla Model Y Absente 15" 600 litres + frunk 117 l Hyundai Ioniq 5 12,3" 12,3" 530 litres + frunk 57 l

Motorisation

Le Tesla Model Y se décline en trois variantes : RWD, Grande Autonomie et Performance, avec respectivement 320 ch, 514 ch et 534 ch. Comme on peut l'imaginer, la plus puissante est la dernière, avec un sprint de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h.

Le kilométrage va de 455 km pour la version RWD (avec une batterie de 50 kWh) à 533 km pour la Grande Autonomie, tandis que la Performance s'arrête à 514 km en cycle mixte (toutes deux équipées d'une batterie de 75 kWh).

Tesla Model Y Performance

Le Ioniq 5 est disponible en deux tailles de batterie et trois moteurs. La liste des prix commence avec la version 170 ch à 58 kWh et se poursuit avec les deux variantes 228 ch et 325 ch (cette dernière étant également dotée d'une transmission intégrale), toutes deux combinées à la batterie de 77,4 kWh. L'autonomie est comprise entre environ 400 km pour la version 170 ch et plus de 500 km pour la version 228 ch.

La gamme est complétée par le N de 650 ch, l'un des crossovers les plus extrêmes et les plus racés de son segment, capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes. La batterie est également spéciale : elle a une capacité de 84 kWh et permet de parcourir environ 400 km selon les premières données communiquées par le constructeur.

Hyundai Ioniq 5 N

En termes de vitesse de charge maximale, le Model Y peut tirer pleinement parti des 250 kW des Superchargeurs Tesla et passer de 20 à 80% en 15 minutes. Quant au Ioniq 5, il peut charger jusqu'à 350 kW pour passer de 10 à 80% en 18 minutes.

Prix

La version RWD du Model Y est proposée à partir de 45 990 euros, et la version Grande Autonomie à partir de 52 990 euros. La version haut de gamme Performance a un prix de base de 59 990 euros. Bien entendu, le total peut changer (même de manière significative) si vous ajoutez des accessoires comme le crochet d'attelage (à partir de 1 350 euros) et l'Autopilot plus complet (à partir de 7 500 euros).

Les prix du Ioniq 5 sont assez similaires : ils commencent à 51 400 euros pour la version Intuitive et vont jusqu'à 64 100 euros pour la version Executive avec une batterie de 77,4 kWh et une transmission intégrale. Entre les deux, il y a la version Creative à 54 200 euros.

Même dans le cas du Hyundai, il est possible d'ajouter des packs esthétiques et d'assistance à la conduite, mais le "delta" de prix est moins important que pour le Tesla. Par exemple, dans la version Evolution déjà riche, vous pouvez ajouter uniquement la peinture, le Smart Design Pack et le Tech Pack. Enfin, le prix catalogue de la N n'a pas encore été officiellement annoncé, mais les premières informations indiquent qu'il pourrait se situer aux alentours de 80 000 euros.