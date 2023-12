Luxe et personnalisation avec un style Made in Italy. C'est ainsi que se résume l'Ares Coupé, la nouvelle création de l'atelier de Modène, inspirée de la Rolls-Royce Phantom. En s'inspirant des lignes du vaisseau amiral anglais, les techniciens émiliens ont ajouté une série de personnalisations spécifiques pour le rendre encore plus exclusif.

Entre autres, comme chaque exemplaire modélisé par Ares, ce Coupé peut être littéralement réalisé sur mesure, en fonction des préférences et des goûts de son propriétaire.

L'artisanat italien

Tout en conservant ses proportions d'origine, l'Ares Coupé affiche une forme dynamique encore plus fine et une esthétique personnelle. Disponible en noir ou en blanc, cette Rolls-Royce spéciale est dotée d'un capot et d'un pare-brise teintés d'or rose, tandis que les jantes de 24 pouces ont été créées en interne par Ares spécialement pour cette création.

Pour ajouter à l'exclusivité, ce modèle présente des panneaux extérieurs en fibre de carbone et des portes avant redessinées.

Ares Coupé

À bord, les spécialistes modénais ont redessiné les différentes parties du tableau de bord et des portes en y ajoutant un revêtement en cuir texturé façon diamant. Mais comme nous l'avons dit, l'aspect de chaque exemplaire peut changer radicalement, puisque le client a la possibilité de choisir les matériaux et les couleurs dans un catalogue très étendu.

Le V12 ne change pas

Le V12 de 6,75 litres ne fait l'objet d'aucune retouche particulière. L'Ares Coupé dispose donc également de 563 ch et de 900 Nm de couple. Il est associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports qui transmet la puissance uniquement aux roues arrière.

Ares ne précise pas le prix de cette Rolls-Royce Phantom plutôt inhabituelle, mais souligne qu'il s'agit d'une édition limitée. Nous pensons toutefois que le prix catalogue du coupé est supérieur au demi-million d'euros nécessaire pour une Rolls-Royce standard.

