L'année dernière, la Chine est devenue le premier exportateur mondial de véhicules, et son industrie automobile est prête à poursuivre sa croissance. Récemment, le BYD Explorer No. 1, le premier cargo chinois conçu spécifiquement pour l'exportation de véhicules, a entamé son voyage vers l'Europe.

Capable de transporter jusqu'à 7 000 véhicules à la fois, le BYD Explorer No. 1 a été mis en service par BYD elle-même, la principale société de vente de voitures en Chine. Ce cargo, géré par Zodiac Maritime Ltd. et construit par International Marine Containers Group Co, est un élément clé de la stratégie d'expansion de BYD. Bien qu'il ait dépassé Tesla en termes de ventes de véhicules électriques au quatrième trimestre 2023, BYD est resté le deuxième plus grand fabricant de véhicules électriques au monde tout au long de l'année.

Cherchant à devenir le premier constructeur, BYD prévoit d'augmenter ses ventes à l'étranger et de pénétrer les principaux marchés automobiles, notamment l'Europe, première destination du BYD Explorer No. 1 lors de son voyage inaugural, selon des informations de Bloomberg. Le navire est parti de Longkou, dans le nord-est de la Chine, a fait escale à Yantai le 9 janvier et continuera jusqu'à Shenzen, siège de BYD, avant de se diriger vers l'Europe.

Le fait est qu'une fois le navire arrivé en Europe, BYD pourrait être confronté à certaines difficultés. La croissance de l'industrie automobile chinoise a incité les gouvernements européens à envisager des subventions pour leur propre industrie et à envisager des droits de douane à l'encontre des constructeurs automobiles chinois pour protéger leur propre marché.

Malgré ces éventuels obstacles, le lancement du BYD Explorer No. 1 intervient à un moment crucial pour le constructeur automobile. Selon le Financial Times, la pénurie de navires, causée par la décision de retirer les navires plus anciens pendant la pandémie, a entraîné une augmentation des coûts d'affrètement, ce qui a fait grimper les dépenses d'exportation.

Les informations concernant le navire BYD montrent qu'il a un rayon d'action de 15 800 milles nautiques (plus de 29 000 kilomètres) et qu'il est partiellement alimenté par du gaz naturel, considéré comme une option plus durable que les carburants traditionnels des cargos.

À voir sur Motorsport.tv