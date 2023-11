Longueur : 4,29 mètres

La BYD Dolphin est la première des nouveaux modèles avec lesquels le constructeur chinois a relancé son offensive sur les marchés européens, après l'intéressant SUV Atto 3 et la stimulante berline Han. Il s'agit d'une berline compacte et équilibrée qui s'inscrit dans le segment C électrique, où le rapport entre la taille et l'espace est quelque peu différent de celui des voitures traditionnelles.

En effet, là où les voitures à hayon classiques atteignent une longueur de 4,5 mètres, leurs homologues à batterie conservent des proportions plus compactes, optimisant l'intérieur grâce à l'empreinte différente de la mécanique et des batteries. La BYD Dolphin a la Volkswagen ID.3 en ligne de mire, bien qu'elle dispose d'un espace de chargement légèrement inférieur.

BYD Dolphin, les dimensions

La BYD Dolphin est légèrement plus longue que l'ID.3, mais de quelques centimètres seulement : elle mesure 4,29 mètres, soit 30 mm de moins, mais elle est plus étroite avec 1,77 mètre de largeur. L'empattement, c'est-à-dire la distance entre les essieux, est également plus petit, 2,70 mètres contre 2,77 mètres, tandis que la hauteur ne dépasse sa rivale allemande que de deux millimètres, 1 570 mm contre 1 568 mm.

BYD Dolphin (Europe)

BYD Dolphin, habitabilité et compartiment à bagages

Le constructeur chinois BYD n'a pas communiqué de données précises sur les dimensions intérieures, mais la voiture, vue et testée, présentait une bonne accessibilité, une bonne habitabilité et un intérieur simple avec des sièges bien rembourrés, confirmant la prédilection du constructeur pour le confort à l'arrière, y compris pour le compartiment à bagages. L'espace vertical et celui pour les genoux ainsi que le plancher plat sont excellents. Le canapé 40/60 dispose également d'un accoudoir central extractible.

BYD Dolphin, les sièges arrière BYD Dolphin, le coffre

Le volume du coffre est de 345 litres, soit 40 litres de moins que la référence allemande. Cependant, la Dolphin bat sa rivale en volume maximal, avec 1 310 litres contre 1 267. La forme du coffre rappelle un peu les vieilles voitures orientales, avec des passages de roues volumineux et un seuil très arrondi sur les côtés. Il n'est pas non plus très bien équipé en termes de crochets et d'anneaux. Il dispose cependant d'un double fond très spacieux et d'une marche peu prononcée entre le seuil lui-même et le plancher de chargement.

La BYD Dolphin est également assez proche de l'ID.3 en termes de motorisation : un seul moteur, mais à l'avant et non à l'arrière, avec des puissances allant de 95 à 177 jusqu'à 204 ch, associé à deux tailles de batteries d'environ 45 et 60 kWh pour une autonomie de 310 à 427 km. Toutefois, la recharge à haute puissance fait défaut et ne dépasse pas 88 kW, ce qui permet toutefois de "faire le plein" en moins d'une heure.

L'équipement Puissance Batteries Charge Motorisation Traction Actif 95 CV 44,9 kWh AC 7 kW + DC 60 kW Électrique Avant électrique 177 CV 44,9 kWh AC 7 kW + DC 60 kW Électrique Avant Confort/Design 204 CV 60,4 kWh AC 11 kW + DC 88 kW Électrique Avant

BYD Dolphin, des concurrents aux dimensions similaires

La liste des berlines compactes électriques s'allonge, surtout dans la gamme des 4,3 mètres et plus, où la bataille se joue toutefois sur les cm et quelques dizaines de litres, sans pics particuliers. Comme toujours, nous incluons cependant la vétérane du segment, la Nissan Leaf, en lui accordant une dérogation sur la longueur, et quelques crossovers dont la taille et la gamme de prix sont tout à fait adaptées.

Lunghezza = longueur (en cm) / Bagagliaio = coffre (en litre)

